Włamanie do salonu urody! Sprawca zamieszania wyjął telefon i zasnął w fotelu

Wpadka podczas włamania do salonu urody! Sprawca zamieszania wyjął telefon i zasnął w fotelu

SZOKUJĄCE ZATRZYMANIE

Wybił szybę, usiadł na fotelu, wyciągnął telefon i… zasnął! Nie takiego finału spodziewał się pijany włamywacz, który wtargnął do piaseczyńskiego salonu urody. 23-latek został zatrzymany na miejscu przestępstwa. Przewieziono go do policyjnej celi, a następnego dnia usłyszał zarzut zniszczenia mienia o wartości 8000 złotych. Grozi mu nawet 5 lat więzienia.