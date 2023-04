Wpadli, gdy przebijali się do kantoru. Do sądu trafił akt oskarżenia w sprawie gangu Gruzinów

Warszawa. Gruzini kuli ścianę, by włamać się do kantoru na Bielanach

3 sierpnia 2022 roku około godziny 20 trzej mężczyźni podjechali pod kantor przy ul. Przy Agorze osobowym oplem vectra. Po sprawdzeniu, czy nikt ich nie zauważy włamali się do pustostanu należącego do ZGN Bielany, bezpośrednio sąsiadującego z kantorem. Zaczęli wywiercać w ścianie dziury. Mieli w planach przejść wyłamanym otworem do lokalu i ograbienie go ze wszystkich kosztowności. To im się nie udało. – Za nią znajdował się sejf, a w nim pieniądze w różnych walutach. W osiągnięciu celu przeszkodzili im jednak policjanci CBŚP, zatrzymując trzech mężczyzn i zabezpieczając materiał dowodowy – mówiła nam Iwona Jurkiewicz, rzecznik Centralnego Biura Śledczego Policji.

Zostali zatrzymani na gorącym uczynku przez policjantów. 29-letni Noshrevani K. został zatrzymany w czasie wiercenia dziury w ścianie. Natomiast 33-letni Levan O. i 52-letni Malkhaz B. wpadli w ręce policji po nieskutecznej próbie ucieczki. Jak ustalili śledczy, w kantorze, do którego chcieli się włamać Gruzini, były pieniądze w polskiej i obcej walucie oraz złota biżuteria o wartości nie mniejszej niż 1,2 miliona złotych.

W kwietniu akt oskarżenia przeciwko trzem obywatelom Gruzji został skierowany do Sądu Rejonowego w Warszawie. – Mężczyźni zostali oskarżeni o to, że działając wspólnie i w porozumieniu, dokonali włamania do lokalu mieszczącego się przy ul. Przy Agorze w Warszawie, a następnie usiłowali przebić się do sąsiedniego lokalu, w którym znajdował się kantor wymiany walut. Za to przestępstwo grozi im do 10 lat więzienia – przekazała nam prok. Aleksandra Skrzyniarz, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

W trakcie przesłuchań, Malkhaz B. i Levan O. nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i odmówili wyjaśnień. Przyznał się natomiast Noshrevani K., który również odmówił składania wyjaśnień.