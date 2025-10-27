− Jest to moment, w którym z uwagi na to, że warszawiacy i Polacy masowo odwiedzają groby, musimy zupełnie inaczej podejść do organizacji ruchu w mieście. Tak jak co roku, przygotowaliśmy pakiet rozwiązań z drobnymi korektami, które określają, jak ta organizacja będzie wyglądała − powiedział sekretarz miasta Maciej Fijałkowski.

Organizacja ruchu w Warszawie we Wszystkich Świętych

Pierwsza ważna informacja: otoczenie pięciu głównych nekropolii, czyli Cmentarza Północnego, Bródnowskiego, Południowego i Powązkowskiego, co do zasady będzie wyłączone z ruchu indywidualnego. Jedyne możliwości dojazdu to zatem dotarcie pieszo lub rowerem.

Specjalna organizacja transportu zacznie obowiązywać już w najbliższy weekend. Jak zapowiedział Fijałkowski, w kulminacyjne dni uruchomionych zostanie 23 linie autobusowe i trzy tramwajowe.

− Co czwarty autobus, który wyjedzie na ulice miasta, będzie skierowany do obsługi ruchu cmentarnego, i mniej więcej co dziesiąty tramwaj − dodał.

Komunikacja miejsca w Warszawie 1 listopada 2025 roku

Dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego, Katarzyna Strzegowska, wylicza: − Na warszawskie ulice wyjedzie 1314 autobusów, z czego 458 obsłuży wyłącznie specjalne linie cmentarne. Jeśli chodzi o tramwaje, na tory wyjedzie 291 składów, z których 33 będą dedykowane liniom cmentarnym. 2 listopada liczby te będą nieco mniejsze: na ulice wyjedzie 1135 autobusów (w tym 279 na linie cmentarne) oraz 286 tramwajów (z czego 27 obsłuży linie cmentarne).

Organizacja transportu na te dni to ogromne przedsięwzięcie. − Musimy postawić na ulicach miasta 130 dodatkowych, tymczasowych słupków przystankowych. Musimy także wykleić ponad 6500 nowych rozkładów jazdy w gablotach i umieścić ponad 2000 naklejek na przystankach − mówi Strzegowska. Dodatkowo wsparcia pasażerom udzielać będzie 50 informatorów, a 100 pracowników ZTM nadzorować będzie ruch.

W ubiegłym roku 1 listopada komunikacja miejska przewiozła ponad 300 tysięcy pasażerów. Największym zainteresowaniem cieszyły się linie tramwajowe C1 oraz autobusowa C09, kursująca bez stałego rozkładu ze stacji metra Młociny do Cmentarza Północnego, nawet częściej niż co minutę.

Jak wyjaśnia Jakub Dębski z działu organizacji przewozów ZTM, kompleksowa obsługa cmentarna obejmie 23 linie autobusowe i trzy tramwajowe. − W oba te dni tramwaje i metro będą kursowały według sobotniego rozkładu jazdy, czyli częściej. Przystanki w rejonie cmentarzy, które na co dzień funkcjonują jako przystanki „na żądanie”, będą w tych dniach przystankami stałymi − informuje.

Nowości i zmiany w komunikacji cmentarnej

W tym roku wprowadzono także kilka nowości. − Największą zmianą jest nowa organizacja dojazdu do Cmentarza Tarchomińskiego. Uruchomiliśmy nową linię C26, która połączy go z pętlą Bródno-Podgrodzie, a tym samym z drugą linią metra. Druga istotna zmiana dotyczy specjalnej linii tramwajowej C4. Dzięki otwarciu trasy do Wilanowa linia C4 zostanie skierowana do pętli Miasteczko Wilanów − mówi Dębski.

Nowością będzie też uruchomienie w dniach świątecznych linii 414, która obsłuży Cmentarz Powązkowski od strony Trasy Armii Krajowej.

Cała organizacja ruchu przygotowana została tak, aby zapewnić jak najwygodniejszy dojazd komunikacją miejską.

Jak co roku, władze miasta apelują, by rezygnować z samochodu na rzecz transportu publicznego, to on w te dni dowiezie najbliżej warszawskich nekropolii.

