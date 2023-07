Wybuch gazu w Mławie. Ciężko ranna 68-latka w szpitalu

Wybuch gazu w Mławie

Koszmar rozegrał się nad ranem w domu jednorodzinnym przy ul. Turystycznej w Mławie. Do wybuchu doszło w pomieszczeniu na parterze, zajmowanym przez 68-letnią kobietę. - Użytkowała ona kuchenkę, podłączoną do butli z gazem. Chwilę po godz. 4, gdy prawdopodobnie zapalała papierosa, doszło do wybuchu ulatniającego się gazu - przekazała asp. szt. Anna Pawłowska z policji w Mławie.

W chwili zdarzenia w domu przebywało osiem osób. Ranna została jedynie 68-latka. Pierwszej pomocy udzieliła jej rodzina, zamieszkująca na piętrze budynku. Kobieta z ciężkimi obrażeniami została przetransportowana do szpitala w Mławie.

Policja wyjaśnia przyczyny wybuchu

Dom został poważnie uszkodzony. Inspektor nadzoru budowlanego zakazał użytkowania budynku. Policja ustala szczegółowe przyczyny i okoliczności zdarzenia.