Łaskarzew. Nierozważny 26-latek wymachiwał nową maczetą w parku

W czwartek, 11 maja, przed godziną 15 dyżurny garwolińskiej komendy odebrał poważne zgłoszenie. Na ul. Rynek Duży w Łaskarzewie mężczyzna miał biegać z maczetą. W związku ze zdarzeniem, jedna osoba została ranna. Natychmiast na miejsce zostali skierowani policjanci, którzy odebrali mężczyźnie ponad półmetrową maczetę.

– Ze wstępnych ustaleń wynika, że 26-latek chciał pochwalić się przed znajomym nową maczetą. Kiedy ją wyciągnął i zaczął nią wymachiwać, jego kolega poczuł się zagrożony i chciał mu ją zabrać. Podczas zajścia właściciel maczety doznał zranienia dłoni. Policjanci udzielili mu pomocy przedmedycznej, a następnie przekazali załodze ratownictwa medycznego – przekazała podkom. Małgorzata Pychner z garwolińskiej policji.

Mężczyzna został przewieziony do szpitala. Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze zabezpieczyli maczetę. Sporządzili również dokumentację niezbędną do skierowania wniosku do sądu o ukaranie mężczyzny za posiadanie maczety.

Funkcjonariusze zabezpieczyli maczetę. Teraz 26-latkowi może grozić kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższa niż 3 tysiące złotych.