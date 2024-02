Wielki huk nad Ursynowem przeraził mieszkańców. Wiemy, co się stało

Wypadek na trasie S8. Autokar z dziećmi zderzył się z ciężarówka. Są ranni

Do wypadku doszło w środę (28 lutego) około godziny 10. - Autobus wiozący dzieci zderzył się z pojazdem ciężarowym na pasie w kierunku Warszawy. Dwoje dzieci zostało poszkodowanych i trafiło do szpitala – przekazał Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie. W akcji ratunkowej brały udział 3 zastępy strażaków i pogotowie ratunkowe. Jak informuje TVN Warszawa policja przebadała kierowców. Obaj byli trzeźwi. Prawym pasem w kierunku Warszawy poruszał się autokar, wiozący szkolną wycieczkę i ciężarowy renault. Ciężarówka jechała przed autokarem. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący autokarem nie zachował bezpiecznej odległości od pojazdu poprzedzającego, w wyniku czego doszło do uderzenia w tył naczepy pojazdu ciężarowego - opisała w rozmowie z portalem przebieg zdarzenia aspirant sztabowa Monika Orlik z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.

Ranni to dzieci w wieku 14 i 15 lat. Autokarem jechało 40 uczniów.

