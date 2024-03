Wypadł z drogi i runął do rowu. Auto dachowało w szczerym polu

Do wypadku doszło w miejscowości Załęże Wielkie, gmina Różan o godz. 16:50. Jak ustalili policjanci na miejscu zderzenia najprawdopodobniej 49 – letni kierujący golfem nie dostosował prędkości do warunków na drodze, stracił panowanie nad pojazdem, wypadł z drogi i dachował. - Kierujący jak i pasażer odnieśli obrażenia nie zagrażające ich życiu i zdrowiu. Z uwagi na przypuszczenie, że kierujący może być pod wpływem alkoholu pobrano krew do badań. Jak się również okazało 49 – latek nie miał uprawnień do kierowania pojazdami – napisała w komunikacie prasowym podkom. Monika Winnik z policji w Makowie Mazowieckim. Policjanci nadal wyjaśniają okoliczności wypadku.

Do jeszcze groźniejszego wypadku doszło na trasie S17 w niedzielę (10 marca) chwilę po godzinie 10. Jak udało nam się ustalić, kierujący osobówką audi wjechał w betonowe bariery, a następnie dachował. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala.