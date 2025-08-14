Wyskoczyli z samolotu, zderzyli się w powietrzu! Polak i Ukrainiec ciężko ranni

Dramat w Chrcynnie. Spadochroniarze zderzyli się w powietrzu! Pilna akcja ratunkowa

Do zdarzenia doszło w środę (13 sierpnia) po południu w rejonie lądowiska w Chrcynnie. Jak poinformowała komisarz Joanna Wielocha, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, policja otrzymała zgłoszenie o wypadku po godzinie 15.

Według wstępnych ustaleń, dwaj skoczkowie wyskoczyli z jednego samolotu. Niestety, doszło do zderzenia między nimi, zanim zdążyły się otworzyć czasze spadochronów.

„W rejonie lądowiska w Chrcynnie 2 skoczków wyskoczyło z jednego samolotu. Zderzyli się ze sobą zanim otworzyły się czasze spadochronów. Potem czasze prawidłowo otworzyły się i skoczkowie wylądowali na ziemi” – relacjonuje kom. Joanna Wielocha. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe.

Chrcynno — katastrofa samolotu. Maszyna wbiła się w hangar Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Spadochroniarze w szpitalu. Jak poważne są obrażenia?

Policjanci, którzy przybyli na miejsce zdarzenia, zastali obu skoczków przytomnych. 35-letni obywatel Ukrainy został przebadany na zawartość alkoholu – wynik był negatywny. Mężczyzna został przetransportowany karetką do szpitala. Stan 47-letniego Polaka był na tyle poważny, że na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał go do szpitala. Nie przeprowadzono badania na obecność alkoholu na miejscu zdarzenia.

O zdarzeniu została poinformowana Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, która będzie wyjaśniać okoliczności i przyczyny tego niebezpiecznego incydentu. Na razie nie wiadomo, co dokładnie doprowadziło do zderzenia spadochroniarzy w powietrzu.

Sprawa jest w toku, a policja prowadzi czynności wyjaśniające pod nadzorem prokuratury. Zebrany materiał dowodowy pozwoli na ustalenie szczegółowego przebiegu zdarzenia oraz ewentualnych przyczyn, które doprowadziły do zderzenia spadochroniarzy.

Najważniejsze numery alarmowe. Czy znasz je na pamięć? Ten QUIZ może kiedyś uratować ci życie Pytanie 1 z 10 999 – co to za numer? Pogotowie ratunkowe Policja Straż Pożarna Następne pytanie

Katastrofa lotnicza w Chrcynnie

W Chrcynnie doszło dwa lata wcześniej do tragicznego wypadku lotniczego. Samolot wbił się w hangar pełen ludzi. Zginęło 6 osób. Więcej TUTAJ.