2025-10-27 10:36

Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 50 wstrząsnął mieszkańcami okolic Wyszogrodu. W wyniku zderzenia samochodu osobowego audi z ciężarową Scanią śmierć poniósł kierowca osobówki. Do zdarzenia doszło na moście między Nowym Kamionem a Wyszogrodem, co sparaliżowało ruch w obu kierunkach.

Tragedia wydarzyła się w poniedziałek (27 października) po godzinie 7. Jak informuje Mazowiecka Policja, na DK50 na moście między Nowym Kamionem a Wyszogrodem doszło do śmiertelnego wypadku drogowego. – W wyniku zderzenia samochodu marki Audi A4 ze Scanią zginął kierowca pojazdu osobowego – przekazali funkcjonariusze.

W związku z wypadkiem, droga krajowa nr 50 została całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy, aby umożliwić kierowcom ominięcie miejsca zdarzenia. Proponowane trasy alternatywne to:

  • DK50 – Nowy Kamion – W575 – Śladów – W705 – Sochaczew
  • DK50 – Nowy Kamion – W575 – Januszew – Arciechów – Iłów

Od strony Wyszogrodu policjanci kierują ruch na objazdy. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin, dlatego kierowcy powinni uwzględnić ten fakt w swoich planach podróży.

Wjechał pod tył naczepy tira. Teraz walczy o życie

WYszogród. NIe żyje kierowca audi.

Na miejscu wypadku pracują policjanci, którzy ustalają dokładne przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia. „Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności” – podkreśla Policja Mazowsze.

Szczegółowe okoliczności wypadku są wciąż ustalane, jednak wstępne ustalenia wskazują na to, że mogło dojść do nieprawidłowego manewru lub utraty kontroli nad pojazdem.

WYSZOGRÓD