Wyszogród: Tragiczny wypadek na moście. Audi zmiażdżone przez Scanię. Kierowca nie miał szans
Tragedia wydarzyła się w poniedziałek (27 października) po godzinie 7. Jak informuje Mazowiecka Policja, na DK50 na moście między Nowym Kamionem a Wyszogrodem doszło do śmiertelnego wypadku drogowego. – W wyniku zderzenia samochodu marki Audi A4 ze Scanią zginął kierowca pojazdu osobowego – przekazali funkcjonariusze.
W związku z wypadkiem, droga krajowa nr 50 została całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy, aby umożliwić kierowcom ominięcie miejsca zdarzenia. Proponowane trasy alternatywne to:
- DK50 – Nowy Kamion – W575 – Śladów – W705 – Sochaczew
- DK50 – Nowy Kamion – W575 – Januszew – Arciechów – Iłów
Od strony Wyszogrodu policjanci kierują ruch na objazdy. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin, dlatego kierowcy powinni uwzględnić ten fakt w swoich planach podróży.
Na miejscu wypadku pracują policjanci, którzy ustalają dokładne przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia. „Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności” – podkreśla Policja Mazowsze.
Szczegółowe okoliczności wypadku są wciąż ustalane, jednak wstępne ustalenia wskazują na to, że mogło dojść do nieprawidłowego manewru lub utraty kontroli nad pojazdem.