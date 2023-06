Otwock. 47-latek zaatakował ciężarną kobietę

Kobieta natychmiast poinformowała o zdarzeniu policję. Nie był to bowiem pierwszy wybryk jej 47-letniego byłego partnera. Jak ustalili mundurowi, mężczyzna na jednej z otwockich ulic przypadkowo spotkał swoją byłą partnerkę i ją zaatakował. - Ciężarna kobieta była przez niego kopana po całym ciele. Ponadto pijany sprawował opiekę nad ich 8-miesięcznym synem. Badanie stanu trzeźwości wykazało blisko 3-promile alkoholu w jego organizmie - przekazała mł. asp. Paulina Harabin z otwockiej policji.

Funkcjonariusze w bezpośrednim pościgu zatrzymali agresywnego 47-latka. Był on dobrze znany policjantom. Zaledwie kilka dni wcześniej został zwolniony z aresztu śledczego, do którego trafił za przestępstwa przeciwko partnerce. Pomimo sądowego zakazu kontaktowania się i zbliżania się do pokrzywdzonej, ponownie ją zaatakował.

Agresywny 47-latek aresztowany

Śledczy przekazali zebrany w sprawie materiał dowodowy do Prokuratury Rejonowej w Otwocku. 47-latek usłyszał zarzuty dotyczące złamania sądowego zakazu, narażenia kobiety oraz syna na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia. - Prokurator ponownie zawnioskował do sądu a jego tymczasowy areszt. Sąd przychylił się do prokuratorskiego wniosku i ponownie aresztował mężczyznę na okres trzech miesięcy - poinformowała mł. asp. Paulina Harabin.

i Autor: KPP w Otwocku Zaatakował ciężarną na ulicy. Brutal kopał kobietę po całym ciele!