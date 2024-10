Tramwaj do Wilanowa wlecze się 40 minut do centrum? Rafał Trzaskowski złożył obietnicę

Koszmarna zbrodnia na Nowym Świecie

Przypomnijmy, do zbrodni doszło w maju 2022 roku. 29-letni Maciek został brutalnie pobity i śmiertelnie ugodzony nożem w centrum Warszawy. Mężczyzna stanął w obronie kobiet zaczepianych przez kilku mężczyzn. Niestety swoją odwagę przepłacił życiem, otrzymując trzy ciosy nożem. Mimo udzielonej pomocy medycznej i wysiłku lekarzy 29-latek zmarł.

Sprawcami okazali się 27-letni Łukasz G., 24-letni Dawid M. i 23-letni Sebastian W. Wszyscy uciekli z miejsca zdarzenia. Ich poszukiwania ich trwały kilka miesięcy. Wystawiono za nimi listy gończe.

W styczniu 2023 r. w Warszawie zatrzymano Łukasza G. W czerwcu zatrzymany został Sebastian W. Dawid M., który był głównym podejrzanym, odnalazł się w Turcji, gdzie trafił do aresztu ekstradycyjnego.

W kwietniu 2024 r. Łukasz G. i Sebastian W. zostali skazani na 7 lat więzienia za udział w bójce, która zakończyła się śmiercią. Na pięć miesięcy ograniczenia wolności skazano również Radosława W., który pomagał jednemu z mężczyzn ukrywać się przed organami ścigania. Wyroki nie były prawomocne, wniesiono apelację.

Główny oskarżony wciąż przebywa w Turcji

Bez wyroku wciąż pozostaje główny oskarżony Dawid M., który nawet nie zasiadł na ławie oskarżonych, gdyż wciąż przebywa w tureckim areszcie, a prokuraturze nie udało się go ściągnąć do Polski. Pierwszy wniosek ekstradycyjny trafił do tureckiego ministerstwa sprawiedliwości w kwietniu ubiegłego roku, kolejny - kilka miesięcy później. Dawid M. złożył jednak odwołanie, co spowodowało, że do tej pory nie zapadły żadne decyzje.

- Nie uzyskaliśmy dotychczas nowych informacji od strony tureckiej, co do etapu postępowania ekstradycyjnego dotyczącego Dawida M. i możliwej daty jego zakończenia, pomimo dwukrotnego kierowania wniosków w tym zakresie - poinformowała w rozmowie z portalem Gazeta.pl prok. Anna Adamiak z Prokuratury Krajowej.

Oznacza to, że nie wiadomo, kiedy zapadną decyzje w sprawie ekstradycji Dawida M., a co za tym idzie, nie wiadomo, kiedy zostanie on sprowadzony do kraju, by stanąć przed wymiarem sprawiedliwości.

