Zaraz się zacznie, pilne alerty dla 11 województw. Groźna sytuacja

IMGW wydało alerty pogodowe I i II stopnia dla 11 województw, ostrzegając przed gołoledzią i opadami.

Synoptycy przewidują marznący deszcz, deszcz ze śniegiem oraz porywisty wiatr, które utrzymają się do wtorku.

Sprawdź, które regiony są najbardziej zagrożone.

IMGW ostrzega: gołoledź w 11 województwach. Wydano żółty alert

Niepokojące informacje potwierdziła w rozmowie z PAP synoptyczka Grażyna Dąbrowska. Na obszarze Karpat, zwłaszcza wschodnich, wiatr jest porywisty. Od rana 24 listopada obowiązują tam wydane przez IMGW ostrzeżenia II stopnia przed zawieją i zamiecią śnieżną i alerty I stopnia przed silnym wiatrem.

Według prognoz noc z 24 na 25 listopada w całym kraju będzie pochmurna. Ma padać deszcz i deszcz ze śniegiem, silniejszy na południu i wschodzie kraju. W pasie od Dolnego Śląska po Podlasie może wystąpić również gołoledź spowodowana marznącymi opadami deszczu. Na północy miejscami prognozowane są słabe opady śniegu, a na Wybrzeżu deszczu ze śniegiem.

IMGW ostrzega, że noc z poniedziałku na wtorek może być niezwykle niebezpieczna. Wydał alert I stopnia przed marznącym deszczem aż dla 11 województw: mazowieckiego, dolnośląskiego, lubelskiego, kujawsko-pomorskiego, opolskiego, małopolskiego, łódzkiego, podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Ich mieszkańcy mogą się spodziewać deszczu, deszczu ze śniegiem lub mżawki. Opady mogą marznąć i powodować gołoledź. Alerty zaczną obowiązywać od godz. 18 w poniedziałek do godz. 10 we wtorek.

Temperatura wyniesie minus 4 st. C na Suwalszczyźnie, około 1 st. C na południowym wschodzie, a na zachodzie od 0 do minus 1 st. C. Wiatr w większości kraju słaby i umiarkowany, silniejszy w Karpatach, w porywach do 70 km/h.

Co nas czeka we wtorek, 25 listopada?

We wtorek czeka nas dzień pod znakiem całkowitego zachmurzenia i opadów w całym kraju. Na południowym wschodzie Polski spadnie deszcz, natomiast w pozostałych regionach spodziewamy się deszczu ze śniegiem. Szczególnie uważni powinni być mieszkańcy pasa od Dolnego Śląska, przez województwo łódzkie i mazowieckie, aż po podlaskie - tam możliwe są marznące opady deszczu, które mogą spowodować gołoledź.

Temperatury będą oscylować od 0 st. C na północy, przez około 1 st. C na zachodzie, do około 6 st. C na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr będzie słaby, choć lokalnie na południu może być porywisty.

Noc z wtorku na środę - ostrzeżenie dla kierowców i pieszych

Noc z wtorku na środę (25/26 listopada) utrzyma całkowite zachmurzenie. W południowo-wschodniej części kraju nadal będą występować opady deszczu. Największe zmiany czekają jednak południowy zachód Polski, gdzie prognozowane są intensywne opady śniegu.

Lokalnie pokrywa śnieżna może wzrosnąć o około 10 cm, a w górach spodziewany jest przyrost pokrywy śnieżnej nawet o 20 cm! Temperatury w nocy będą się wahać od 1 st. C do około 4 st. C na zachodzie, natomiast na południu i w centrum termometry pokażą około 0 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a na Wybrzeżu może być silniejszy. Pamiętaj, aby dostosować prędkość jazdy do warunków panujących na drodze i zachować szczególną ostrożność.

Co oznaczają ostrzeżenia IMGW I i II stopnia?

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Z prognozy długoterminowej IMGW wynika, że od 22 do 28 grudnia na południu kraju ma spaść co najwyżej 12 mm opadów, a temperatura minimalna wyniesie – minus 4 st. C.

