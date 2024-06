Zatrzymani przez ABW. Sensacyjne doniesienia. Jeden z nich to były policjant

Andriej B., to były białoruski policjant. Mógł stać za akcjami sabotażowymi na terenie Polski. - "Rocznik 1989, urodzony w Baranowiczach, od 2010 r. służył jako policjant służby patrolowo-posterunkowej, zwolniony w 2014 r. z powodu naruszenia umowy" — podała organizacja BYPOL.

Portal zerkalo.io informuje, że Andriej B., został skazany na Białorusi m.in. za kradzież telefonów komórkowych. BYPOL podaje, że Białorusini, jak i zatrzymany Polak, brali udział w działaniach wojennych na terytorium Ukrainy, po stronie Ukraińskich Sił Zbrojnych.

Poprzednim zatrzymanym, którego udało się zidentyfikować, jest zawodnik MMA Stiepan K. Urodził się w 1987 r., z zawodu jest ślusarzem. 2 czerwca zidentyfikowali go członkowie Sojuszu Białoruskich Dziennikarzy Śledczych. Z doniesień wynika, że mężczyzna był związany z grupami neonazistowskimi ze środowiska kibiców piłkarskich. Podano również, że jego żoną jest córka byłego konsula Białorusi w Gdańsku. Trzeci z podejrzanych jest obywatelem Polski.

Zatrzymani przez ABW z zarzutami o pracę dla obcego wywiadu

Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty związane z działalnością na rzecz obcego wywiadu. O sprawie poinformował w środę (29 maja) Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu. - Na polecenie prokuratora Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 3 osoby w śledztwie dotyczącym prowadzenia działalności na rzecz obcego wywiadu. Wśród zatrzymanych jest jeden obywatel RP oraz dwóch obywateli Białorusi - przekazali śledczy.