Zignorowała opuszczone rogatki, pociąg zmiótł 70-latkę z torów. Dramat w Jasiennicy Mazowieckiej

Alicja Franczuk
2025-11-20 15:04

Tragiczny wypadek pod Tłuszczem. Na przejeździe kolejowym w Jasiennicy Mazowieckiej zginęła starsza kobieta. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 70-latka zignorowała opuszczone rogatki oraz sygnalizację świetlną i wtargnęła wprost pod nadjeżdżający pociąg. Szczegółowe przyczyny i okoliczności zdarzenia badają służby.

Jasiennica Mazowiecka. Śmiertelny wypadek na torach

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w czwartek (20 listopada) tuż przed godz. 10. Na przejeździe na stacji Jasienica Mazowiecka (pow. wołomiński) rozegrał się dramat. Życie straciła starsza kobieta. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mimo opuszczonych rogatek o godz. 9:50 wtargnęła ona na tory wprost pod nadjeżdżający pociąg IC „Esperanto” relacji Łódź Fabryczna – Białystok. Maszynista nie miał szans by w porę wyhamować rozpędzony skład.

Tragiczne informację w rozmowie z „Super Expressem” potwierdziła asp. Monika Kaczyńska z wołomińskiej policji. - Doszło do potrącenia przy opuszczonych rogatkach. W wyniku zdarzenia zginęła około 70-letnia kobieta - poinformowała nas policjantka.

Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zapewniła, że urządzenia na przejeździe, czyli sygnalizacja świetlna i półrogatki, działały sprawnie.

Na miejscu służby pracują pod nadzorem prokuratora. Szczegółowe przyczyny i okoliczności tragicznego zdarzenia będą wyjaśniane.

Zignorowała opuszczone rogatki, z torów zmiótł ją nadjeżdżający pociąg. Dramat w Jasiennicy Mazowieckiej
Utrudnienia na kolei

Wypadek w Jasiennicy Mazowieckiej spowodował niemałe utrudnienia na kolei. Pasażerowie pociągów muszą liczyć się z opóźnieniami. Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów przewoźników Koleje Mazowieckie i PKP Intercity na odcinku Tłuszcz – Warszawa Zachodnia w obu kierunkach.

ŚMIERĆ NA TORACH
WYPADEK ŚMIERTELNY
POLICJA WOŁOMIN