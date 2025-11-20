Jasiennica Mazowiecka. Śmiertelny wypadek na torach

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w czwartek (20 listopada) tuż przed godz. 10. Na przejeździe na stacji Jasienica Mazowiecka (pow. wołomiński) rozegrał się dramat. Życie straciła starsza kobieta. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mimo opuszczonych rogatek o godz. 9:50 wtargnęła ona na tory wprost pod nadjeżdżający pociąg IC „Esperanto” relacji Łódź Fabryczna – Białystok. Maszynista nie miał szans by w porę wyhamować rozpędzony skład.

Tragiczne informację w rozmowie z „Super Expressem” potwierdziła asp. Monika Kaczyńska z wołomińskiej policji. - Doszło do potrącenia przy opuszczonych rogatkach. W wyniku zdarzenia zginęła około 70-letnia kobieta - poinformowała nas policjantka.

Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zapewniła, że urządzenia na przejeździe, czyli sygnalizacja świetlna i półrogatki, działały sprawnie.

Na miejscu służby pracują pod nadzorem prokuratora. Szczegółowe przyczyny i okoliczności tragicznego zdarzenia będą wyjaśniane.

Utrudnienia na kolei

Wypadek w Jasiennicy Mazowieckiej spowodował niemałe utrudnienia na kolei. Pasażerowie pociągów muszą liczyć się z opóźnieniami. Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów przewoźników Koleje Mazowieckie i PKP Intercity na odcinku Tłuszcz – Warszawa Zachodnia w obu kierunkach.

