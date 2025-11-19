Młody mężczyzna wtargnął na tory, 21-latek nie żyje. Pociągi opóźnione lub odwołane

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2025-11-19 16:58

Tragiczny wypadek w rejonie stacji PKP Warszawa Ursus. W środowe popołudnie 21-latek wtargnął na tory tuż pod nadjeżdżający pociąg. Maszynista nie miał szans, by w porę zahamować skład. Młody mężczyzna nie żyje. Na miejscu pracują służby. Pociągi są opóźnione.

Warszawa Ursus. Śmiertelny wypadek na torach

Do tragicznego wypadku doszło w środę (19 listopada) około godz. 15 w rejonie stacji PKP Warszawa Ursus. Jak udało nam się ustalić, na tor, wprost pod pociąg Kolei Mazowieckich relacji Grodzisk Mazowiecki – Warszawa Rembertów, wtargnął młody mężczyzna. 21-latek nie żyje.

Na miejscu pracują służby. Funkcjonariusze będą ustalać szczegółowe przyczyny i okoliczności tragicznego zdarzenia. Policja ze względu na charakter sprawy nie udziela informacji.

Utrudnienia na kolei

Śmiertelny wypadek w Ursusie spowodował niemałe utrudnienia dla pasażerów kolei. Jak przekazała Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ruch pociągów między stacjami Warszawa Włochy a Pruszków odbywa się po jednym z dwóch torów podmiejskich. Możliwe są opóźnienia, przekierowania oraz odwołania kursów.

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował o utrudnieniach w kursowaniu pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej linii S1 i pociągów Kolei Mazowieckich.

"Od godziny 16:18 wprowadzono wzajemne honorowanie biletów KM <-> ZTM w pociągach KM, SKM na odc. Warszawa Ursus Niedźwiadek <–> Pruszków" – podaje WTP.

Znajdujesz się w kryzysie psychicznym? Nie wahaj się szukać pomocy. Jeśli wiesz, że ktoś jej potrzebuje, zachęcaj do kontaktu z odpowiednimi służbami lub organizacjami.

800 70 2222 - Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego. Działa całą dobę, 7 dni w tygodniu.116 123 - Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym.116 111 - Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży.800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka.

