Złamana ręka lub noga? Zrób to zanim przyjedzie karetka. Instruktaż

Złamana ręka, noga czy palec mogą przydarzyć się każdemu. Wypadek na drabinie, upadek ze schodów, wywrotka na rowerze… Przyczyn takich urazów jest bez liku. Co robić, w przypadku złamania kończyny? Jak pomóc potrzebującej osobie? Czego pod żadnym pozorem nie robić? Stołeczni policjanci we współpracy z Centrum Medyczne Puławska i Twój Ratownik przygotowali krótki instruktaż. To powinien wiedzieć każdy!