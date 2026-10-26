Wpadli na gorącym uczynku. Ogromne laboratorium pod Warszawą. Zabezpieczono 1,6 tony klofedronu

W trakcie działań funkcjonariusze przejęli ponad 1,6 tony gotowego klofedronu, który na czarnym rynku mógłby przynieść zysk 82 milionów złotych.

Na gorącym uczynku w nielegalnej fabryce ujęto trzy osoby. W toku dalszych przeszukań natrafiono na kwotę około 650 tysięcy złotych.

Wszyscy zatrzymani trafili już do aresztu tymczasowego na trzy miesiące. Za kratami mogą spędzić od 3 do nawet 20 lat.

Międzynarodowa grupa przestępcza rozbita. Laboratorium działało na ogromną skalę

Weszli do pomieszczeń gospodarczych. W środku działała fabryka narkotyków

Ponad 60 funkcjonariuszy CBŚP brało udział w akcji wymierzonej w grupę podejrzewaną o produkcję narkotyków syntetycznych. Trop zaprowadził ich do powiatu nowodworskiego na Mazowszu.

Nie była to prowizoryczna produkcja na niewielką skalę. Na miejscu policjanci odkryli profesjonalną linię produkcyjną. W drugim pomieszczeniu urządzono suszarnię wykorzystywaną przy wytwarzaniu narkotyków. Funkcjonariusze zatrzymali trzech mężczyzn, gdy trwało wytwarzanie substancji psychotropowych.

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Ponad 82 miliony złotych w narkotykach. To nie był koniec

Największe wrażenie robi ilość zabezpieczonego towaru. Policjanci przejęli ponad 1600 kilogramów klofedronu. Jego czarnorynkową wartość oszacowano na ponad 82 mln zł. Podczas kolejnych działań, tym razem w miejscach zamieszkania zatrzymanych, znaleziono następne narkotyki. Funkcjonariusze zabezpieczyli również około 650 tys. zł w gotówce.

Trzech mężczyzn za kratami. Nawet 20 lat więzienia

Zatrzymani trafili do Prokuratury Krajowej w Łodzi. Usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz produkcji znacznych ilości narkotyków. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu całej trójki na trzy miesiące. Za zarzucane przestępstwa podejrzanym grozi od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.

Śledczy nie kończą pracy. W sprawie planowane są kolejne czynności, które mają pomóc ustalić pełną skalę działalności i rolę poszczególnych osób.