Zwężą główną ulicę w Warszawie. Będą nowe drzewa i ścieżki rowerowe. Centrum sparaliżowane do października

Wykonawca, firma Balzola Polska, wymieni całe torowisko na odcinku około 1 km. Ostatnie remonty główne miały miejsce w latach 1998-2012. Prace nie obejmą skrzyżowania ze Świętokrzyską, które było modernizowane podczas budowy centralnego odcinka II linii metra.

Zielona Marszałkowska: Nowe torowisko i szpalery drzew

Efektem prac będzie poprawa płynności ruchu tramwajów. Znikną ograniczenia prędkości, a przejazd tramwajów będzie cichszy. Na odcinku od Królewskiej do Świętokrzyskiej powstanie zielone torowisko z rozchodnikiem, natomiast w kierunku ronda Dmowskiego zastosowana zostanie zabudowa przejezdna. Jak podają Tramwaje Warszawskie, to odpowiedź na wniosek Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego „Meditrans”, która wnioskowała o możliwość poruszania się karetek po torowisku.

Inwestycja zakłada również stworzenie pasów separacyjnych wzdłuż torowiska, gdzie zostaną posadzone drzewa i krzewy. Drogowcy posadzą wiązy o wąskim, kolumnowym pokroju, krzewy oraz mieszankę zielonych bylin.

Rewolucja na Marszałkowskiej: Udogodnienia dla pieszych, rowerzystów i kierowców

W ramach inwestycji zostaną przesunięte krawężniki, aby dostosować je do nowego układu drogowego. ZDM wykona swoją część zadania równolegle z pracami torowymi.

Piesi zyskają nowe przejścia przez Marszałkowską na wysokości ulic Złotej i Sienkiewicza, co ułatwi poruszanie się po centrum miasta. Istniejące przejście podziemne, prowadzące do stacji metra Centrum, zostanie zachowane. Kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, z dodatkowymi pasami do skrętu na skrzyżowaniach. W rejonie ulicy Złotej wyznaczona zostanie zawrotka, a przy ulicy Sienkiewicza powstanie lewoskręt.

Rowerzyści zyskają brakujący odcinek drogi dla rowerów po wschodniej stronie Marszałkowskiej, między Świętokrzyską a Królewską. Na skrzyżowaniu z ul. Rysią powstanie wyniesione przejście i przejazd rowerowy.

Remont Marszałkowskiej: utrudnienia i objazdy. Wiele linii tramwajowych zawieszonych. Jak poruszać się po Warszawie?

Główne prace tramwajowe zaplanowano od 14 czerwca do połowy października. W tym czasie wstrzymany będzie ruch tramwajów między przystankami Metro Ratusz Arsenał i Centrum.

W weekend 7-8 czerwca zaplanowano budowę podłoża, a w weekend 14-15 czerwca – montaż rozjazdu. W związku z tym, w oba weekendy, tramwaje nie będą kursować Marszałkowską od pl. Zbawiciela do przystanku Metro Ratusz Arsenał.

W sobotę i niedzielę 7-8 czerwca zawieszone zostanie kursowanie tramwajów linii 4, 16, 14, 75 i 76. Zmienią się trasy 18, 71, a także wyjadą tramwaje dodatkowej linii 68 oraz autobusowej Z16. Od poniedziałku 9 czerwca tramwaje wrócą na trasy sprzed weekendu. Szczegółowe informacje o przebiegach i rozkładach linii znajdują się na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.

W piątek, 6 czerwca, o godzinie 22:00 rozpoczną się prace przy wdrażaniu nowej organizacji ruchu na Marszałkowskiej, między Wspólną a rondem Dmowskiego. Na jezdni w kierunku ronda Dmowskiego zostanie zamknięty skrajny lewy pas, a z prawego będzie można jechać prosto lub skręcić w prawo w Nowogrodzką. Na nitce w kierunku placu Konstytucji będzie wyłączony z ruchu pas do skrętu w Żurawią. W czasie prac, rowerzyści nie przejadą Nowogrodzką na drugą stronę Marszałkowskiej. Utrudnienia potrwają do niedzieli, 8 czerwca, do końca dnia.

W weekend 14-15 czerwca linia 16 zostanie zawieszona, a w zamian częściej do i z Wilanowa pojedzie linia 14. Na trasach objazdowych pojadą dodatkowo linie 4 i 18. Do Placu Bankowego wydłużone zostaną trasy autobusów 151 i 520. Zakończy się też II etap prac na pl. Bankowym, co oznacza, że od 14 czerwca tramwaje linii 4, 13, 20, 23 i 26 wrócą na całą al. „Solidarności”.

Od 16 czerwca będzie funkcjonować rozjazd nakładkowy przy przystanku Centrum. Tramwaje linii 16 jadące z kierunku Wilanowa będą dojeżdżać do przystanku znajdującego się po południowej stronie ronda Dmowskiego i Alej Jerozolimskich. Z tego samego przystanku tramwaje będą zabierać pasażerów w drogę powrotną – do Wilanowa. Tramwaje jadące od strony Żoliborza będą dojeżdżać bez zmian do przystanku Metro Ratusz Arsenał, na którym będą zmieniały kierunek jazdy. Przerwa w ruchu tramwajów na ulicy Marszałkowskiej między Alejami Jerozolimskimi a Placem Bankowym potrwa do połowy października.

Utrzymane zostaną objazdowe trasy linii 4, 15, 18. Linia 14 zostanie zawieszona, a na części trasy linii 25 w zastępstwie będzie kursować tramwajowa linia uzupełniająca 68 (Żerań Wschodni – Pl. Starynkiewicza). Na trasach do Placu Bankowego pozostaną autobusy 151 i 520.

Podczas remontu torowiska, kierowcy na obu jezdniach Marszałkowskiej, od Królewskiej do ronda Dmowskiego, będą mieli po dwa pasy ruchu. Przed skrzyżowaniami obie nitki rozszerzą się o trzeci pas, z którego będzie można skręcać w prawo. W czasie kolejnych etapów kierowcy będą jeździli tymczasowymi jezdniami poprowadzonymi fragmentem torowiska tramwajowego.

Remont Marszałkowskiej: Inne zmiany w ruchu, wstrzymanie tramwajów do Wilanowa

W weekend 7-8 czerwca nie będą jeździły tramwaje wzdłuż Belwederskiej, Sobieskiego i al. Rzeczypospolitej do Miasteczka Wilanów – zawieszone zostanie kursowanie linii 14 i 16. Przerwa w ruchu ma związek z podłączaniem sieci trakcyjnej dla trasy tramwajowej na ul. Św. Bonifacego do pętli Stegny. W zamian kursować będą autobusy linii Z16 na trasie pętla Esperanto – Miasteczko Wilanów. Ruch tramwajowy na Sielce (wzdłuż Goworka, Spacerowej i Gagarina) będzie utrzymany. Tramwaje wracają na trasę do Miasteczka Wilanów od poniedziałku, 9 czerwca, od rana.

Od 9 czerwca inny wykonawca tramwajowych remontów, firma Strabag, będzie wdrażać nową czasową organizację ruchu na skrzyżowaniu ul. Słomińskiego i Pamiętajcie o Ogrodach. W tym etapie roboty nie powodują zmian w kursowaniu tramwajów – zasadnicza przebudowa rozpocznie się pod koniec czerwca.