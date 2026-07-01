Zwłoki 39-latka dryfowały przy plaży nudystów. Utonął w miejscu, które przyciąga śmierć

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-07-01 18:10

We wtorkowy wieczór plażowicz zauważył ciało dryfujące przy plaży nudystów w rejonie Mostu Południowego. Policja potwierdziła, że to 39-latek, który dzień wcześniej zniknął pod wodą w tym samym rejonie. Mężczyzna utonął w miejscu oznaczonym jako czarny punkt wodny.

Warszawa Wawer. Zwłoki przy plaży nudystów

Według ustaleń Miejskiego Reportera, we wtorkowy wieczór, 30 czerwca, plażowicz zgłosił służbom, że przy plaży nudystów w rejonie Mostu Południowego dryfują zwłoki. Ciało mężczyzny zostało wyciągnięte na brzeg. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon.

Policja potwierdziła, że mężczyzna wyłowiony z rzeki to 39-latek, który dzień wcześniej w poniedziałek, 29 czerwca, zniknął pod wodą w tym samym rejonie.

Tablica Czarny Punkt Wodny nad rzeką w nocy. Na miniaturze ambulans i służby. O tragedii w Warszawie przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 9

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Utonął w czarnym punkcie wodnym

Warto wspomnieć, że mężczyzna utonął w miejscu oznaczonym, jako czarny punkt wodny. To termin używany do określenia konkretnych miejsc na akwenach - rzekach, jeziorach, stawach czy innych zbiornikach wodnych - które ze względu na swoje specyficzne cechy lub historię, są szczególnie niebezpieczne i odnotowuje się tam podwyższoną liczbę wypadków, często ze skutkiem śmiertelnym. Ich "czarny" status wynika z nagromadzenia czynników ryzyka, takich jak: silne, zdradliwe prądy, nagłe i gwałtowne zmiany głębokości dna, wiry, muliste lub zarośnięte dno, które może wciągnąć lub uniemożliwić wydostanie się, a także obecność podwodnych przeszkód.

W Warszawie są aż 23 takie miejsca, w tym m.in. plaża naturystów.

Czarne punkty wodne w Warszawie
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CZARNY PUNKT
PLAŻA NUDYSTÓW