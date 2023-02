Zwłoki 56-latka w mieszkaniu. Kto zabił? Prokuratura prowadzi śledztwo

i Autor: Shutterstock Zwłoki 56-latka w mieszkaniu. Przyczyną śmierci było zachłyśnięcie się krwią. Prokuratura prowadzi śledztwoZwłoki 56-latka w mieszkaniu. Przyczyną śmierci było zachłyśnięcie się krwią. Prokuratura prowadzi śledztwo - zdjęcie ilustracyjne

MAKABRA w MAKOWIE MAZOWIECKIM

We wtorek, 17 stycznia, w mieszkaniu przy ul. Mickiewicza w Makowie Mazowieckim dokonano przerażającego, mrożącego krew w żyłach odkrycia. Policjanci znaleźli zakrwawione ciało 56-letniego mężczyzny. Zwłoki wcześniej zauważył brat zmarłego, który przyszedł do niego w odwiedziny. Prokuratura złapała podejrzanego. Co tam się stało?!