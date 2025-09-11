Szymon Sobel to jeden z najpopularniejszych raperów młodego pokolenia. Wylansował takie hity jak „Wyglądasz tak pięknie”, „Daj mi znać” czy „Alien”, które błyskawicznie podbiły listy przebojów i TikToka. Jego debiutancki album „Pułapka na motyle” (2021) osiągnął status platyny i uczynił go gwiazdą dużych scen.

Choć ma miliony słuchaczy, od początku kariery wzbudza też kontrowersje – od ostrych komentarzy w sieci, po odwoływane koncerty, które szeroko komentowały media. Wizerunek buntownika tylko podsyca zainteresowanie jego osobą, a każdy jego ruch obserwują dziś setki tysięcy fanów.

Sobel miał wypadek, trafił do szpitala i czeka go operacja

Sobel przerwał trasę koncertową po dramatycznym zdarzeniu. W specjalnym oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych ujawnił, że w nocy miał poważny wypadek i nie jest w stanie wystąpić przed publicznością. Artysta napisał wprost:

W nocy miałem poważny wypadek. Zamiast sceny czeka mnie w ten weekend szpitalne łóżko.

Doznał złamania barku, do którego dołączyły problemy neurologiczne, a lekarze zdecydowali o koniecznej operacji. Jak sam podkreślił:

Czeka mnie operacja i dłuższa rekonwalescencja.

Sobel odwołał koncerty w Gdańsku, Ostródzie i Kielcach

Konsekwencją wypadku jest odwołanie koncertów zaplanowanych na najbliższe dni, m.in. w Gdańsku, Ostródzie i Kielcach. To cios dla tysięcy fanów, którzy kupili bilety na występy Sobla. Muzyk przeprosił publiczność i poprosił o cierpliwość.

Proszę, abyście jeszcze nie zwracali biletów – chcemy dostarczyć show wszystkim posiadaczom wejściówek.

Z jego wpisu wynika, że organizatorzy już pracują nad zmianą terminów. Sam Sobel zapewnił, że koncerty odbędą się, gdy tylko wróci do pełni sił. „Będziemy działać, żeby jak najszybciej wyznaczyć nowe daty”.

Komunikat artysty nie pozostawia wątpliwości: zamiast sceny i świateł reflektorów w najbliższym czasie będzie musiał zmierzyć się z wyzwaniem powrotu do zdrowia. Fani w komentarzach zasypali go falą wsparcia, życząc szybkiego powrotu do formy i trzymania się mimo trudnych okoliczności.

