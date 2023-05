Antek Królikowski trafi do więzienia na dwa lata?! Do sądu trafił akt oskarżenia, mamy komentarz prokuratury

Katarzyna Paciorek, znana szerszej publice jako "Kasix", to polska streamerka i influencerka, która swoją karierę rozpoczęła kilka lat temu. Obecnie najbardziej znana jest ze swoich streamów na Twitchu, gdzie jest jedną z najchętniej oglądanych Polek. Dziewczyna ma zaledwie 24 lat, a już może pochwalić się sporymi sukcesami w mediach społecznościowych. Teraz zrobiło się o niej głośno ze względu na wstrząsające nagranie, które pojawiło się w sieci. Niestety, nie jest to nic pozytywnego. Katarzyna "Kasix" Paciorek dostała bowiem udaru podczas prowadzenia transmisji na żywo! Nagle poczuła, jak jej ciało drętwieje. Na miejsce szybko wezwano karetkę pogotowia, która przetransportowała celebrytkę do szpitala. Co się stało? Jak czuje się Katarzyna Paciorek? Co dalej z "Kasix"? Znamy szczegóły.

25-letnia Katarzyna "Kasix" Paciorek dostała udaru podczas transmisji na żywo! Nagranie jest wstrząsające. "Źle się czuję..."

Na nagraniu, które pojawiło się w internecie, widać, jak 25-letnia Katarzyna "Kasix" Paciorek zaczyna gorzej się czuć. Skarży się na drętwienie części ciała, mówi, że źle się czuje. Później postanawia zakończyć prowadzenie transmisji. Już poza kamerami na miejsce wezwano karetkę, która zabrała ją do szpitala.

- Uwaga, moi drodzy widzowie, trochę mnie nie będzie. Po streamie Remo (partner Katarzyny - red.) zadzwonił po karetkę, bo zdrętwiała mi lewa ręka i noga. W szpitalu po badaniu okazało się, że miałam w nocy udar. Tak, uda, w wieku 25 lat. Podano mi leki i odzyskałam sprawność w ręce i nodze. Już jest ze mną dobrze i leżę sobie na oddziale. Trochę zaniżam średnią wieku. Jutro ma być więcej badań i zobaczymy, ile będę musiała tu zostać. Przewidywania są od 7 do 10 dni - napisała Katarzyna "Kasix" Paciorek na Instagramie.

Szczególnie szokujący jest fakt, że Kasix dostała udaru, mając zaledwie 25 lat. Fani ślą jej życzenia zdrowia i trzymają kciuki za to, że szybko wróci do pełnej sprawności.

