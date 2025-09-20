Marcin Przybylski, trener wokalny uczestników programu, na otwarcie 3. odcinka "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" dał popis niecodziennych umiejętności. Wcielił się w kaczuszkę i wykonał słynny przebój La danse des Canards. To energetyczne wejście od razu wprowadziło publiczność w radosny nastrój.

Jako pierwszy oceniany uczestnik na scenie pojawił się zwycięzca poprzedniego odcinka, Kamil Studnicki. W roli Meghan Trainor zaśpiewał utwór "Criminals" i – jak zauważył Piotr Gąsowski – wyglądał niezwykle powabnie.

Chciałoby się powiedzieć, że jesteś urodzoną kobietą. Od wejścia było świetnie. Byłeś naprawdę zwiewną, pełną wdzięku, atrakcyjną kobietą. Masz ode mnie najwyższą notę

– podsumował juror.

Marta Bijan zmierzyła się z piosenką "Antidotum" Kasi Kowalskiej. Do występu przygotowywała się, ucząc gry na gitarze i techniki oddechowej. Jej starania doceniła Małgorzata Walewska:

Bardzo dobrze radziłaś sobie w wyższych rejestrach. Gratuluję postępów, cieszę się, że trafiła ci się piosenka ważna i o czymś. Super, brawo!

Z kolei Julia Żugaj wcieliła się w światową gwiazdę – Dua Lipę. Jej wykonanie "One Kiss" oczarowało Stefano Terrazzino:

Od razu zbudowałaś napięcie. Widziałem elegancję, odpowiednie spojrzenie… To było piękne. To występ, w którym najmniej było Julii – i to było super.

Nie lada wyzwanie czekało Andrzeja Nejmana, który musiał oddać charakter Roberta Smitha z The Cure. W utworze "Lullaby" pokazał, że potrafi przenieść się w zupełnie inną osobowość sceniczną.

To było fantastyczne! Odtworzyłeś jego wszelkie fobie, całą skomplikowaną osobowość. Wszystko na najwyższym poziomie

– chwaliła Justyna Steczkowska.

Natalia Muianga po raz pierwszy w programie musiała śpiewać i tańczyć jednocześnie. Jako Ciara wykonała utwór "Level Up" i zachwyciła jurorów swoją kondycją.

To było trudne, ale widać, że poświęciłaś temu mnóstwo czasu. To jest prawdziwy level up. Spróbujcie w domu! Brawa dla ciebie!

– podkreśliła Steczkowska.

Wielkie emocje towarzyszyły także Modestowi Rucińskiemu, który zmierzył się z ponadczasowym hitem "Voyage, Voyage" Desireless. Choć jurorzy zauważyli u niego nieco większą rezerwę, nie zabrakło pochwał.

Podobało mi się, ale mam lekki niedosyt

– stwierdził Piotr Gąsowski.

Całkowitą metamorfozę przeszła Edyta Herbuś, która wcieliła się w Muńka Staszczyka. W utworze "I Love You" zachwyciła autentycznością.

Nie było w tym ani grama Edyty Herbuś. Nawet piękni mężczyźni nadzy na scenie nie odwrócili od ciebie uwagi. Brawo!

– komentowała Justyna Steczkowska.

Na finał przygotowano niespodziankę – duet Sławomira i Krystiana Ochmana, którzy w radosnym utworze "Tańcz" rozruszali całą widownię.

Dawno się tak nie uśmiałam. Jestem oczarowana twoim dystansem do siebie

– powiedziała Małgorzata Walewska, zwracając się do Ochmana.

Triumfatorką odcinka ponownie została Natalia Muianga, która przekazała czek na 10 tysięcy złotych Fundacji Pomorskie Hospicjum dla Dzieci.

Wyniki 3. odcinka "Twoja Twarz Brzmi Znajomo":

Natalia Muianga Edyta Herbuś Krystian Ochman Andrzej Nejman Marta Bijan Modest Ruciński Julia Żugaj Kamil Studnicki

