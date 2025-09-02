6 września – kolejna ważna data dla Biegu po Nowe Życie

2025-09-02

Już 6 września w niezwykłej scenerii Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie odbędzie się kolejna 28. edycja Biegu po Nowe Życie – wydarzenia promującego świadome dawstwo narządów oraz drugie życie, jakie zyskują osoby po przeszczepieniu.

W marszu nordic walking spotkają się osoby po przeszczepieniach, znani przedstawiciele świata kultury i mediów, a także lekarze i młodzież warszawskich szkół ponadpodstawowych. Wystartują także wszyscy ci, którzy są przyjaciółmi tego wyjątkowego wydarzenia. Utworzą czteroosobowe sztafety, każda z osób z zespołu będzie miała do przejścia dystans 1 km.

Bieg od lat łączy różne środowiska wokół idei solidarności i wsparcia dla transplantologii.

Bieg po Nowe Życie to więcej niż wydarzenie sportowe. To symbol nadziei, współpracy i wdzięczności – mówi Arkadiusz Pilarz, dyrektor Biegu po Nowe Życie.

Od lat staramy się  inspirować mieszkańców Warszawy do prowadzenia aktywnego trybu życia, a także przypominamy, jak istotne jest codzienne dbanie o zdrowie – własne i bliskich. Dlatego Bieg po Nowe Życie zajmuje ważne miejsce w sportowym kalendarzu stolicy, bo łączy sport z ideą społecznej solidarności i edukacją zdrowotną. Zapraszam do kibicowania temu niesamowitemu wydarzeniu – mówi Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy.

Nie byłoby Biegu po Nowe, gdyby nie osoby po przeszczepieniu. Dagmara H. Werra jest archeolożką. O swojej chorobie dowiedziała się po rozpoczęciu studiów doktoranckich, w 2006 roku.

Autoimmunologiczna choroba, najprawdopodobniej Ziarniniak Wegenera, obecnie znany jako ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń, zaatakowała mój organizm i nerki stały się jej głównym celem – tłumaczy.

Mimo pilnowania zaleceń lekarskich, regularnych wizyt w szpitalu choroba postępowała, konieczne były dializy, w końcu przeszczepienie nerki, do którego doszło w 2019 roku. W międzyczasie Dagmara wygrała konkurs na asystenta w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, obroniła doktorat, rozpoczęła własne badania.

Po rekonwalescencji po przeszczepie pierwszy raz od zachorowania w 2006 roku poczułam się zdrowa. Pierwszy raz też nie czułam się w trybie walki z moim organizmem. Choroba, dializy, przeszczep nauczyły mnie wytrwałości, cierpliwości i wiary. Wiary w ludzi, w przyszłość i w szczęście. Dzięki przeszczepowi ponownie zredefiniowałam normalność – mówi Dagmara, dla której start w Warszawie będzie debiutem w Biegu po Nowe Życie.

Podczas wydarzenia, jak co roku, nie zabraknie emocji, wzruszeń i radości ze wspólnego działania. Organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy chcą dopingować uczestników i tym samym dołączyć do grona ambasadorów idei transplantacji.

Program 28. Biegu po Nowe Życie – Warszawa 2025

6.09. – 28. Bieg po Nowe Życie – Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

12:00 – otwarcie, rozgrzewka i prezentacja uczestników

12:30 – start Biegu

ok. 14:30 – dekoracja

