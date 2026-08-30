60-letnia aktorka i jej młodszy o 22 lata chłopak. Na palcu gwiazdy "The Crown" fani dostrzegli PIERŚCIONEK

Helena Bonham Carter wyróżnia się w show-biznesie swoim niezwykle ekscentrycznym stylem i bystrym dowcipem. Niewielu fanów ma jednak świadomość, że brytyjska gwiazda wiedzie udane życie u boku znacznie młodszego mężczyzny, choć sama wielokrotnie podkreślała, że małżeństwo nie jest już na liście jej marzeń. Niedawno fotoreporterzy znowu zauważyli zakochaną parę na ulicach Londynu, a ich uwagę przykuł bardzo charakterystyczny pierścionek.

Helena Bonham Carter z młodszym partnerem. Kim jest Rye Dag Holmboe?

Pochodząca z bardzo wpływowej rodziny o politycznych korzeniach aktorka swoje pierwsze kroki przed kamerą stawiała jako nastolatka, w latach osiemdziesiątych. Jej kariera nabrała zawrotnego tempa, przynosząc jej globalną sławę, a na gruncie prywatnym przez wiele lat tworzyła barwny związek z cenionym reżyserem Timem Burtonem. Choć doczekali się dwójki dzieci, ich drogi ostatecznie rozeszły się po długim czasie spędzonym razem.

Dzisiaj 60-letnia Helena Bonham Carter to artystka spełniona, mająca na swoim koncie imponującą liczbę nagród oraz prestiżowych nominacji branżowych. Choć publicznie bywała niezwykle sceptyczna wobec instytucji małżeństwa i wielkiej miłości, od kilku lat tworzy szczęśliwy związek. Jej serce zdobył Rye Dag Holmboe, 38-letni badacz, historyk i kurator sztuki.

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Zakochani są od czasu do czasu widywani podczas spacerów po Londynie. W ostatnich dniach paparazzi przyłapali aktorkę bez makijażu w towarzystwie o 22 lata młodszego ukochanego, który, jak na naukowca przystało, spacerował z naręczem książek. Zdjęcia te szybko zyskały popularność w sieci, ponieważ fani od razu zauważyli na palcu Carter pierścionek. Mimo narastających w mediach plotek o ewentualnych zaręczynach, główni bohaterowie tych spekulacji wciąż milczą.

Nie tylko Harry Potter i "The Crown"

Aktorka, urodzona w 1966 roku, może pochwalić się nie lada rodowodem, będąc potomkinią wybitnych polityków Partii Liberalnej, w tym samego premiera Herberta Asquitha. Zamiast kariery politycznej, wybrała jednak aktorstwo, z którym związała całe swoje życie. Miłośnicy popkultury na całym świecie kojarzą ją przede wszystkim z brawurowej roli Bellatrix Lestrange w czterech odsłonach serii filmów "Harry Potter" oraz z wcielenia się w postać księżniczki Małgorzaty w popularnym serialu "The Crown" dostępnym na Netflixie.

To jednak nie te występy przyniosły jej największe uznanie w branży. Warto przypomnieć, że za swoje niezwykłe występy jako Kate Croy w produkcji "Miłość i śmierć w Wenecji" oraz jako królowa-matka w "Jak zostać królem" została uhonorowana nominacjami do Oscara. Fani z kolei cenią jej humor i pewność siebie.

- Mam dość tego, że agenci castingowi i reżyserzy mają wrażenie, że jestem taka wątła i drobna. Uważam, że to bardzo protekcjonalne. Jestem całkiem muskularna i silna, w szkole trenowałam gimnastykę i mam trochę mięśni - mówi o samej sobie Helena.

Jak dobrze znasz serię "Harry Potter"? Pytanie 1 z 12 Która z części "Harry'ego Pottera" powstała najwcześniej? "Więzień Azkabanu" "Zakon feniksa" "Kamień filozoficzny" "Insygnia śmierci" Następne pytanie