SuperJedynki 2025 – największe hity i topowe nazwiska

SuperJedynki to jeden z najbardziej wyczekiwanych koncertów w ramach Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Podczas tego muzycznego wydarzenia usłyszymy najpopularniejsze utwory i zobaczymy największe gwiazdy polskiej sceny. W 2025 roku na scenie amfiteatru w Opolu wystąpią m.in.:

Doda

IRA

Myslovitz

Patrycja Markowska

Maciej Maleńczuk

Elektryczne Gitary

Urszula

Voo Voo

Feel

Golden Life

Varius Manx

Opole 2025 i Koncert SuperJedynek to przeboje, które od lat królują na listach przebojów i są znane każdemu fanowi polskiej muzyki. Niezapomniana opolska atmosfera, wspólne śpiewanie i energia publiczności to elementy, które czynią to wydarzenie wyjątkowym.

Wyjątkową atrakcją wieczoru będzie Igor Falecki, młody multiinstrumentalista, który zaprezentuje perkusyjne interpretacje wykonywanych na scenie utworów.

POLECAMY: Hip-hop w Opolu 2025. Pierwszy raz w historii festiwalu całe show przejmie rap

Debiuty w Opolu – młode talenty i wyjątkowi goście

Czwartkowy koncert Debiuty to miejsce, gdzie rodzą się nowe gwiazdy polskiej muzyki. W 2025 roku na scenie zaprezentuje się 10 debiutantów, którzy powalczą o serca publiczności i jurorów.

Oprócz młodych artystów wystąpią także znani i cenieni goście specjalni, wśród nich:

Kuba Badach

Piotr Cugowski

Miuosh

Natalia Przybysz

Zazula

Kasia Kowalska

Piotr Nalepa

Mela Koteluk

Natalia Kukulska

Bovska

Zalia

Tribbs

Stanisław Słowiński

Tak szerokie grono artystów gwarantuje muzyczne emocje i niepowtarzalną oprawę koncertu Debiuty 2025.

Premiery 2025 – jubileusz, emocje i wyjątkowe występy

Piątkowy wieczór w Opolu upłynie pod znakiem nowości oraz muzycznych wspomnień. Podczas koncertu Premier 2025 odbędzie się jubileusz 30-lecia albumu "Sax & Sex", który wspólnie świętować będą Andrzej Piaseczny i Robert Chojnacki. Artyści wykonają największe hity z tego kultowego krążka, takie jak:

"Budzikom śmierć"

"Niecierpliwi"

"Prawie do nieba"

Wspierać ich będzie Kukla Band oraz Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Zygmunta Kukli.

Nie zabraknie również laureatów poprzedniej edycji:

Zabłocki Osobiście & Czesław Mozil – nagroda im. Karola Musioła, utwór "Ławeczka"

Józefina & Skubas – nagroda Jury, utwór "Gdy jest brzydko"

Opole 2025 – święto polskiej piosenki

Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu to wydarzenie, które co roku przyciąga tysiące fanów muzyki. Festiwal w 2025 roku zapowiada się jako jeden z najbardziej emocjonujących w historii. SuperJedynki, Debiuty i Premiery z udziałem największych gwiazd oraz młodych talentów to gwarancja niezapomnianych wrażeń i muzycznych wzruszeń.

KFPP Opole 2025 to nie tylko koncerty, ale przede wszystkim muzyka, która łączy pokolenia i przypomina o sile polskiej piosenki. Śledź festiwalowe informacje i nie przegap żadnego występu!

