A jednak! Krzysztof Ibisz i Hubert Urbański razem! Edward Miszczak triumfuje

Krzysztof Ibisz nie musi obawiać się Huberta Urbańskiego

Krzysztof Ibisz to prawdziwa ikona telewizji Polsat, można rzec, że to on jest motorem napędowym stacji. Niedawno jednak przybył mu poważny konkurent. Mowa o Hubercie Urbańskim, legendarnym gospodarzu teleturnieju "Milionerzy". Zarówno program, jak i sam prezenter z TVN przeszli do Polsatu. Triumfuje przede wszystkim dyrektor programowy Edward Miszczak, który kolejny raz "podebrał" gwiazdę konkurencji. Krzysztof Ibisz jednak ma na tyle mocną pozycję, że raczej nie musi obawiać się nowego prezentera. Na dodatek, wygląda na to, że Hubert Urbański może liczyć na sympatię ze strony wiecznie młodego dziennikarza. Dowodem na to może być choćby okraszony zdjęciem post, który Ibisz zamieścił na Instagramie.

Hubert Urbański i Krzysztof Ibisz razem. Polsat polubił. "Awantura o Milion"

Na fotografii wykonanej prawdopodobnie podczas imprezy ramówkowej Polsatu widzimy stojących razem uśmiechniętych słynnych prezenterów. Najciekawszy jest jednak podpis.

Trzęsienie ziemi w Polsacie. Krzysztof Ibisz znika?! Edward Miszczak już ma zastępcę

A gdyby tak… poprowadzić coś razem? Myślicie, że byłaby z tego Awantura o Milion?

- wymownie zagaił internautów Krzysztof Ibisz. Na ich reakcje nie trzeba było długo czekać. Użytkownicy Instagrama nie kryli się ze swoim entuzjazmem.

Świetny pomysl; Ależ duet; Implozja telewizyjnego kosmosu, love it; Jesteście super, tak trzymajcie; Dwie ikony

- ekscytowali się. Co ciekawe, wpis ten polubiony został przez oficjalne konto Polsatu. Coś zatem moze być na rzeczy...

Hubert Urbański wygadał się o "Milionerach" w Polsacie! Szokująca zmiana w regulaminie

Hubert Urbański transfer z TVN do Polsatu

Przypomnijmy, że Hubert Urbański na początku wakacji ogłosił, że rozstaje się z TVN. W tej stacji prowadził "Milionerów" przez niemal 26 lat (z przerwami). TVN jednak zrezygnowała z formatu, który zdecydował się przejąć Polsat. Początkowo spekulowano, że teleturniej w nowej stacji poprowadzi... Krzysztof Ibisz. Ostatecznie jednak Polsat dogadał się z Hubertem Urbańskim, co można uznać za kolejny sukces Edwarda Miszczaka. W negocjacjach ważną rolę odegrać miały pieniądze. Ponoć prezenter dostał solidną podwyżkę.

W galerii prezentujemy zdjęcia Krzysztofa Ibisza i Huberta Urbańskiego z imprezy ramówkowej Polsatu

