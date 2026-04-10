Adam Woronowicz kupił apartament w raju. Ujawnił, dlaczego wybierał taki kierunek

Polacy coraz śmielej spoglądają w stronę Azji, nie tylko w celach turystycznych. Rosnące zainteresowanie inwestycjami w egzotycznych lokalizacjach potwierdza najnowsza współpraca znanego aktora. Adam Woronowicz, gwiazda wielu polskich filmów i seriali, został ambasadorem marki Phuket Plus, dewelopera działającego w Tajlandii. Co więcej, aktor sam zdecydował się na zakup apartamentu na malowniczej wyspie Phuket, dołączając do grona Polaków, którzy lokują tam swój kapitał. Okazuje się, że nasi rodacy stanowią już ogromną część klientów firmy - dane dewelopera wskazują, że aż 60% jego obecnych nabywców to osoby z Polski.

Adam Woronowicz o życiu w Tajlandii. "Zapach rajskiej wolności"

Decyzja popularnego aktora nie była przypadkowa. Podczas konferencji zorganizowanej z okazji 20-lecia działalności dewelopera, Adam Woronowicz podzielił się powodami, dla których wybrał właśnie to miejsce. Jak sam przyznaje, Tajlandia urzekła go od pierwszej wizyty.

Dlaczego Phuket? To był dla mnie naturalny wybór. Tajlandię pokochałem od pierwszego wejrzenia, a ta malownicza wyspa ma w sobie to, co cenię najbardziej - wspaniałe walory turystyczne, pogodnych i otwartych ludzi oraz zapach rajskiej wolności, której trudno szukać gdziekolwiek w Europie

– powiedział Adam Woronowicz. Jego zaangażowanie ma pomóc w budowaniu rozpoznawalności wyspy Phuket jako doskonałego miejsca nie tylko do wypoczynku, ale także do życia i inwestowania.

Dlaczego Polacy inwestują w nieruchomości na Phuket?

Eksperci obecni na wydarzeniu, w tym CEO Phuket Plus, Manusanan Nararatwanchai, oraz Andżelika Serwatka z Instytutu Boyma, podkreślali, że Tajlandia pozostaje bezpiecznym i stabilnym rynkiem. Mimo napięć geopolitycznych na świecie, rynek nieruchomości na Phuket dynamicznie rośnie. Głównymi motorami napędowymi są silny, całoroczny ruch turystyczny oraz ograniczona podaż atrakcyjnych działek. To wszystko sprawia, że nieruchomości w Tajlandii notują rekordowe wzrosty wartości.

Jak przekonuje Manusanan Nararatwanchai, zyski mogą być imponujące. - Wartość apartamentu zakupionego na wczesnym etapie inwestycji może przez pierwsze dwa lata wzrosnąć nawet o 30%. Dla wielu Polaków Phuket staje się czymś więcej niż tylko drugim domem – podkreślił CEO Phuket Plus. Dodatkowym atutem są atrakcyjne stopy zwrotu z wynajmu, które są średnio o 2 punkty procentowe wyższe niż w Europie.

Coraz więcej wskazuje na to, że Tajlandia, a w szczególności Phuket, staje się realną alternatywą dla nasyconych i dobrze znanych rynków, takich jak Hiszpania czy Cypr. Przemawiają za tym nie tylko wciąż niższe ceny nieruchomości w porównaniu do Europy, ale także rosnąca dostępność komunikacyjna. Zapowiedziane bezpośrednie połączenia lotnicze z Polski do Bangkoku oraz rosnąca siatka lotów czarterowych sprawiają, że podróż staje się znacznie łatwiejsza.

Trend ten potwierdzają dane Tourism Authority of Thailand. Szacuje się, że w 2025 roku kraj ten odwiedzi ponad 235 tys. turystów z Polski, co oznacza niemal dwukrotny wzrost w ciągu zaledwie dwóch lat. To wyraźny sygnał, że Polacy nie tylko pokochali Tajlandię jako kierunek wakacyjny, ale także coraz odważniej traktują ją jako miejsce do lokowania swoich oszczędności.