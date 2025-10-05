Afera po słowach Julii Wieniawy. Lis broni, Korwin-Piotrowska miażdży, Internet grzmi: „Dzieciom w kopalniach też to powiesz?!”

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Marta Kowalska
2025-10-05 14:08

Julia Wieniawa znów znalazła się w centrum ogólnopolskiej burzy. Gwiazda seriali, filmów i reklamy, podczas rozmowy z Kubą Wojewódzkim, uznała że "bieda to stan umysłu”. Choć zapewne miała na myśli motywacyjny przekaz, wyszło inaczej – i dziś młoda aktorka mierzy się z prawdziwą falą krytyki. Zareagowało wiele znanych osób, Wieniawa opublikowała wyjaśnienia, ale burza nie cichnie.

Karolina Korwin-Piotrowska, Julia Wieniawa

i

Autor: AKPA
  • Julia Wieniawa wywołała burzę słowami o biedzie – internauci grzmią: „Dzieciom w kopalniach też to powiesz?!”
  • Hanna Lis stanęła w jej obronie, Karolina Korwin-Piotrowska ostro skrytykowała, a Joanna Przetakiewicz apeluje o proporcje.
  • Wieniawa tłumaczy: „To nie ja powiedziałam, że bieda to stan umysłu. Źle mnie zrozumiano, przepraszam, jeśli kogoś uraziłam”.

Wieniawa „oderwana od rzeczywistości”?

Internauci nie zostawili na Wieniawie suchej nitki. W komentarzach roi się od zarzutów o brak empatii i „życie w bańce”. Najostrzej wypowiedział się influencer Positive Marcin, który nie krył oburzenia:

Pani Julio, rozumiem, że obecna sytuacja materialna może trochę zaburzać tok myślenia i powodować lekkie oderwanie od rzeczywistości. Ale nie każdy jest leniwy czy nie chce mieć w życiu lepiej. Niektórzy, choćby się zerali, to nie ogarną biedy – z powodów zdrowotnych, losowych, bo urodzili się w złym miejscu i czasie. Dzieciom w Afryce w kopalniach, gdzie pracują od dziecka za marne grosze, też powiesz: hej dzieci, bieda to stan umysłu?!

– grzmiał w sieci.

Zobacz też: Grażyna Torbicka i Julia Wieniawa w otoczeniu światowych gwiazd! "Nasza duma narodowa!"

Gwiazdy komentują: Lis łagodzi, Korwin-Piotrowska punktuje

W obronie młodej aktorki stanęła Hanna Lis. Dziennikarka przyznała, że Wieniawa ma prawo do własnej opinii, a w jej słowach można było dostrzec intencję motywacyjną, choć wyszło niezgrabnie. – „Julia jest młoda i nie zawsze musi trafnie dobierać słowa. Warto rozumieć kontekst, zanim wyleje się kubeł hejtu” – napisała Lis.

Zupełnie inny ton przyjęła Karolina Korwin-Piotrowska, która od lat punktuje celebrytów oderwanych od codzienności przeciętnych Polaków.

Naprawdę? W kraju, w którym ludzie pracują po 12 godzin i nie mają na rachunki, ktoś mówi, że bieda to stan umysłu? To już nie naiwność, to arogancja

– grzmiała dziennikarka. Do dyskusji włączyła się również Joanna Przetakiewicz, znana z projektów dla kobiet. Zwróciła uwagę, że warto motywować, ale trzeba znać proporcje: „Ambicja i pozytywne myślenie są ważne, ale nie mogą przykrywać realnych problemów: choroby, biedy dziedziczonej czy braku perspektyw”. Z kolei Edyta Górniak, pytana przez fanów, odparła lakonicznie, że „słowa mają moc i warto je dobierać ostrożniej”.

Zobacz też: Julia Wieniawa w bikini za 3 tysiące złotych. Zauważyliście ten luksus? Wcale nie bije po oczach

Wieniawa zabiera głos, Korwin-Piotrowska chwali: "ma jaja i odwagę i odpowiedziała".

Po lawinie komentarzy Julia Wieniawa postanowiła zabrać głos i sprostować całą sytuację. Podkreśliła, że słynne zdanie „bieda to stan umysłu” wcale nie padło z jej ust, lecz zostało użyte przez prowadzącego.

Ja jedynie odpowiedziałam na tendencyjne pytanie, bazując na swoim doświadczeniu i mówiąc głównie o sobie

– tłumaczyła. Przyznała, że stres, dynamiczna formuła programu i ciągłe przerywanie sprawiły, że mogła zostać odebrana inaczej, niż chciała.

Dodała również, że jej intencją było odniesienie się do ludzi żyjących w świecie pełnym możliwości, ale niekorzystających z nich, a nie do osób zmagających się z prawdziwą biedą czy tragediami losowymi. „Sama teza "bieda to stan umysłu" brzmi krzywdząco i nie jest moja. Przepraszam, jeśli kogoś moją wypowiedzią uraziłam” – napisała Wieniawa.

Nie przegap: Taniec z Gwiazdami. Ile kosztuje Karolak? Tańczyć nie umie, a zarabia najwięcej

Julia Wieniawa chce być jak Doda
28 zdjęć
Julia Wieniawa była gnębiona w szkole? Wszystko nam wyznała
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROLINA KORWIN - PIOTROWSKA
JULIA WIENIAWA