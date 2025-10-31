Afera się rozkręca! Wojewódzki rzuca pracę, Żurnalista odpowiada. Ostro!

W środę, 29 października 2025 roku, Kuba Wojewódzki niespodziewanie zakończył 15-letnią współpracę z Teatrem 6. Piętro. Od początku pisał na swoim profilu na Instagramie, o kogo chodzi i jasno się wyraził, że placówka rozpoczęła współpracę z osobą, której etyki on nie akceptuje. No i się zaczęło. 30 października 2025 roku teatr oficjalnie odniósł się do tej sytuacji, mając na względzie dobro widzów.

W teatrze Michała Żebrowskiego Kuba Wojewódzki przez 15 lat grał główną rolę w sztuce "Zagraj to jeszcze raz, Sam". To niezwykle popularna inscenizacja filmowej komedii Woody'ego Allena. Wydawało się, że ten układ dziennikarza z Teatrem 6. Piętro będzie trwał "wiecznie". Na drodze do tego szczęścia stanął jednak Żurnalista.

Wojewódzki na swoim profilu na Instagramie po enigmatycznym wstępie dodał, o jakie standardy etyczne mu chodzi.

Teatr 6. Piętro postanowił zatrudnić Żurnalistę, człowieka o najwyższych standardach etycznych, niesprawiedliwie oskarżanego przez złych ludzi, którzy zamiast dziękować, że mogli obcować z takim geniuszem, żądają spłaty zobowiązań.

W piątek, 31 października 2025 roku, do zarzutów odniósł się "wezwany do tablicy" Żurnalista. Tajemniczy celebryta, który nie pokazuje swojej twarzy, słynie z mocnych wywiadów z gwiazdami polskiego show-biznesu, które prowadzi w internecie. Od lat palmę pierwszeństwa dzierży w tym obszarze "Król TVN", Kuba Wojewódzki. Żurnalista twierdzi, że Kuba właśnie z powodu rosnącej mu u boku konkurencji, postawił sprawy na ostrzu noża i rzucił pracę.

Przeczytałem, że Kuba Wojewódzki odchodzi z Teatru 6. Piętro, bo - jak napisał - moja osoba, światopogląd i estetyka są mu całkowicie obce. Dowiedziałem się o tym z mediów, bo Kuba zablokował mnie w social mediach trzy lata temu. Stało się to po tym, jak opublikowałem ranking podcastów, w którym był niżej ode mnie. Później zaczęły się drobne, ale konsekwentne działania. Próby blokowania niektórych gości z dopiskiem: "Jak pójdziesz do niego, nie przychodź do mnie". (...)

Następnie Żurnalista wyjaśnił, że sprawy długów, o które ma chodzić Wojewódzkiemu, pozałatwiał, spłacił i podpisał ugody.

Kubie Wojewódzkiemu nigdy nie chodziło o moją przeszłość, a o przyszłość

- skwitował swój wywód dziennikarz.

Co wyniknie z tej afery? Aż strach się bać!

