Ola Żebrowska błaga o pomoc dla Polaków na Jamajce. Huragan Melissa zniszczył im domy

W środę, 29 października 2025 roku, Michał Żebrowski z rodziną zostali uwięzieni na Jamajce. Przeszedł tam potężny huragan, o niespotykanej dotąd sile. Żona gwiazdora, Ola Żebrowska, pokazuje, jak teraz funkcjonują. Nadal mają zakaz opuszczania pokoju hotelowego. To było jedno z najbezpieczniejszych miejsc na wyspie. A i tak z wyższych pięter huragan Melissa powyrywał okna. Nic dziwnego, że Polacy, którzy żyją na Jamajce stracili dorobek całego życia, w tym domy. Ola Żebrowska błaga o pomoc dla nich.

Żebrowscy nie mają wody

W piątek, 31 października, Ola Żebrowska uspokoiła fanów, że u nich wszystko jest dobrze. Jedyne, czego im brakuje, to nadal nie ma bieżącej wody w kranie. Żebrowscy muszą oszczędzać butelkowaną wodę, ale mają nawet prąd i Wi-Fi. Nie wszyscy mieli tyle szczęścia.

Wszystko u nas dobrze, dzięki! Niedawno wrócił prąd i zasięg, brakuje tylko wody w kranie, ale w porównaniu do większości mieszkańców, mamy wszystko, czego trzeba

- napisała Żebrowska na Instagramie.

Polacy na Jamajce stracili wszystko

Udało nam się skontaktować z niektórymi osobami, które poznaliśmy na początku naszego wyjazdu na południu wyspy i mieszkającymi tu na stałe Polakami, wiemy że ich domy zostały zniszczone.

Michał Żebrowski w międzyczasie pokazywał zdjęcia burzy, którą na szczęście rodzina obserwowała zza bezpiecznych okien. To była przerażająca siła, nic dziwnego, że ludzie stracili domy. Teraz żona aktora apeluje o pomoc nie tylko dla Polaków, których dotknęło to nieszczęście.

Żebrowska apeluje o pomoc

Jeśli ktoś ma chęć i możliwość wspomóc społeczność jamajską wrzucam link do oficjalnej i potwierdzonej zbiórki, uruchomionej przez premiera Jamajki: supportjamaica.gov.jm.

