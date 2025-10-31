Ola Żebrowska błaga o pomoc dla Polaków na Jamajce. Huragan Melissa zniszczył im domy

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2025-10-31 11:55

Michał Żebrowski z rodziną znalazł się w epicentrum huraganu Melissa na Jamajce. Na szczęście nic się im nie stało, bo schronili się w miarę bezpiecznym hotelu blisko lotniska. Wprawdzie z wyższych pięter huragan powyrywał okna, ale Żebrowscy mają nawet prąd i internet. Obecnie żona gwiazdora apeluje o pomoc dla Polaków. Niektórzy w wyniku kataklizmu straci dorobek życia.

W środę, 29 października 2025 roku, Michał Żebrowski z rodziną zostali uwięzieni na Jamajce. Przeszedł tam potężny huragan, o niespotykanej dotąd sile. Żona gwiazdora, Ola Żebrowska, pokazuje, jak teraz funkcjonują. Nadal mają zakaz opuszczania pokoju hotelowego. To było jedno z najbezpieczniejszych miejsc na wyspie. A i tak z wyższych pięter huragan Melissa powyrywał okna. Nic dziwnego, że Polacy, którzy żyją na Jamajce stracili dorobek całego życia, w tym domy. Ola Żebrowska błaga o pomoc dla nich.  

Żebrowscy nie mają wody

W piątek, 31 października, Ola Żebrowska uspokoiła fanów, że u nich wszystko jest dobrze. Jedyne, czego im brakuje, to nadal nie ma bieżącej wody w kranie. Żebrowscy muszą oszczędzać butelkowaną wodę, ale mają nawet prąd i Wi-Fi. Nie wszyscy mieli tyle szczęścia. 

Wszystko u nas dobrze, dzięki! Niedawno wrócił prąd i zasięg, brakuje tylko wody w kranie, ale w porównaniu do większości mieszkańców, mamy wszystko, czego trzeba

- napisała Żebrowska na Instagramie. 

Polacy na Jamajce stracili wszystko

Udało nam się skontaktować z niektórymi osobami, które poznaliśmy na początku naszego wyjazdu na południu wyspy i mieszkającymi tu na stałe Polakami, wiemy że ich domy zostały zniszczone

Michał Żebrowski w międzyczasie pokazywał zdjęcia burzy, którą na szczęście rodzina obserwowała zza bezpiecznych okien. To była przerażająca siła, nic dziwnego, że ludzie stracili domy. Teraz żona aktora apeluje o pomoc nie tylko dla Polaków, których dotknęło to nieszczęście. 

Żebrowska apeluje o pomoc

Jeśli ktoś ma chęć i możliwość wspomóc społeczność jamajską wrzucam link do oficjalnej i potwierdzonej zbiórki, uruchomionej przez premiera Jamajki: supportjamaica.gov.jm

Nie przegap: Daniel Martyniuk zniszczył obrączkę, teraz próbuje prostować małżeństwo. Połączyły go z Faustyną chrzciny syna Floriana

Ola Żebrowska błaga o pomoc dla Polaków na Jamajce. Huragan Melissa wszystko im domy
34 zdjęcia
Super Express Google News
Sonda
Czy wspierasz zbiórki pieniędzy?
MELLINA - Szyc i Żebrowski
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MICHAŁ ŻEBROWSKI
ALEKSANDRA ŻEBROWSKA
OLA ŻEBROWSKA