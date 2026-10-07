Agata Kulesza rozdawała uśmiechy na ściance! Ale to Vanessa Aleksander skradła wszystkie spojrzenia!

Premiera filmu "Czas, który nie nadszedł"

W środę, 7 października odbyła się uroczysta premiera filmu "Czas, który nie nadszedł" w reżyserii Julii Rogowskiej. Dla artystki to debiut w długim metrażu. O produkcji jest głośno już od kilku miesięcy.

Historia skupia się na Sarze, w którą wciela się Agata Kulesza. Kobieta odrzuciła możliwość poddania się zabiegom zatrzymującym starzenie, przez co została wyrzucona na margines nowego społeczeństwa.

W rzeczywistości, w której posłuszeństwo i wieczna młodość to największe wartości, jej sprzeciw jest z jednej strony heroiczny, a z drugiej skazuje ją na bezlitosne wykluczenie. Po upływie czasu bohaterka spotyka swoją dawną miłość, Oskara (w tej roli Dobromir Dymecki). Musi też zmierzyć się z nieodwracalnymi skutkami swoich dawnych wyborów.

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Agata Kulesza cała w czerni. Vanessa Aleksander skradła wszystkie spojrzenia!

Uroczysta premiera przyciągnęła gwiazdy polskiego show biznesu. Tego wieczoru na czerwonym dywanie królowała czerń. Na ten kolor zdecydowała się m.in. gwiazda filmu - Agata Kulesza. Aktorka postawiła na elegancką stylizację składającą się z połyskującej koszuli i szerokich spodni.

Od stóp do głów w czerń odziana była też Vanessa Aleksander. Jednak młoda aktorka wybrała nieco odważniejszą kreację. Do czarnych spodni dobrała asymetryczny top z głębokim dekoltem.

Zdecydowanie bardziej zachowawcze i sprawdzone rozwiązanie modowe zaprezentował Maciej Musiał. Popularny aktor przyjechał na uroczysty pokaz w tradycyjnym, klasycznym garniturze.

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Quiz. Dopasuj aktora do roli w "Rodzinka.pl". Kogo grała Olga Kalicka, a kogo Agata Kulesza? Pytanie 1 z 11 W czyją rolę wcielał się Adam Zdrójkowski? Kacpra Boskiego Tomka Boskiego Kubę Boskiego Następne pytanie