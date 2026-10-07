Grażyna Torbicka wskoczyła w czarne wdzianko i to wystarczyło. Ma 67 lat, tak teraz wygląda!

Grażyna Torbicka nie musi wiele robić, by wyglądać perfekcyjnie

Grażyna Torbicka była jedną z wielu gwiazd, które pokazały się na modowej imprezie w bardzo jesiennym stylu. Znane panie, które stawiły się na czerwonym dywanie, miały na sobie stylizacje idealne na chłodniejsze miesiące, choć jednocześnie ich zestawy były dość szykowne. 67-letnia gwiazda telewizji wybrała się na wydarzenie w skromnym, ale eleganckim stroju. Całość była czarna, jednak, dzięki kolejnym warstwom i delikatnym prześwitom, wielowymiarowa. Torbicka połączyła lekki dół, który pięknie układał się przy każdym ruchu, dodatkowo go akcentując, z cieplejszą, minimalistyczną górą.

Czerń do niej pasuje, świetnie kontrastując z burzą jasnych włosów, prawda? Kropką nad i jesiennej stylizacji, która sprawdziłaby się również na co dzień, były złote dodatki. Te nie rzucały się mocno w oczy, ale dyskretnie błyszczały, przyciągając spojrzenia i przełamując wszechobecną czarną barwę. Jak wam się podoba? TUTAJ znajdziecie zdjęcia!

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Inne gwiazdy na tej samej imprezie. Kto się pojawił?

Na otwarciu salonu z odzieżą pokazały się też Małgorzata Rozenek-Majdan od stóp do głów odziana w szarobeżowy zestaw z garniturowymi spodniami i ciepłym płaszczem, Małgorzata Kożuchowska w kurtce, która ładnie podkreślała jej talię, Agnieszka Woźniak-Starak w klasycznych szarościach i czerni, ale z oryginalną torebką, Sandra Drzymalska w kozakach sięgających wysoko nad kolana czy Lara Gessler w doskonałej, jesiennej mieszance faktur, wzorów i odcieni brązu. TUTAJ możecie zobaczyć zdjęcia i ocenić, która z gwiazd wyglądała najciekawiej!

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Zobacz więcej zdjęć. Małgorzata Rozenek w szykownym wdzianku na czerwonym dywanie. Gwiazd było znacznie więcej! Torbicka, Kożuchowska, Drzymalska, Woźniak-Starak

Grażyna Torbicka zawsze zachwyca elegancją. Tak zaprezentowała się w Kazimierzu

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