Wojciech Młynarski miał trójkę dzieci: Agatę, Paulinę i Jana. Legendarny poeta, piosenkarz i autor tekstów zmarł w 2017 roku. Zarówno jego córki, jak i syn ciągle pielęgnują pamięć po ojcu. Agata Młynarska właśnie poinformowała o specjalnym wydarzeniu, które będzie kolejnym uhonorowaniem jej taty. Dla byłej gwiazdy TVP będzie to szczególna uroczystość, która być moze pozwoli jej oderwać myśli od śmierci swojego "drugiego taty", czyli Jana Kieniewicza. Wybitny profesor zmarł pod koniec maja. - Wczoraj wieczorem po długiej i ciężkiej chorobie odszedł nasz ukochany Tata, Dziadziuś i Pradziadziuś Janek. Był naszym nauczycielem, przyjacielem i drogowskazem. Nie oceniał, wspierał, kochał. Uczył jak być człowiekiem. Dla mnie, choć wydawać by się mogło, że synowa po rozstaniu z jego jedynym synem przestanie być ważna, był jak Ojciec. Mówił do mnie córeczko - tak Agata Młynarska wspominała byłego teścia w pożegnalnym wpisie.

Wojciech Młynarski będzie miał skwer w Warszawie. Agata Młynarska poinformowała o szczegółach

Uhonorowanie Wojciecha Młynarskiego będzie miało wyjątkowy charakter. Na uroczystości pojawi się nawet prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. - 18 czerwca o godzinie 12 czekamy na wszystkich miłośników twórczości Wojciecha Młynarskiego przy skwerze między ulicami Łowicką, Wiktorską i Lipskiego. Wejście przy bloku nr 86 od ulicy Wiktorskiej.Od tego dnia skwer będzie nosił imię Wojciecha Młynarskiego! Na uroczystość nadania skwerowi imieniaWojciecha Młynarskiego zapraszają Miasto Stołeczne Warszawa, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, rodzina Młynarskich i przyjaciele - poinformowała Agata Młynarska. - To dla nas bardzo wzruszająca chwila, a dla Warszawy nowe, choć stare, dobrze nam znane miejsce. Mieszkaliśmy niedaleko od tego skweru w domu przy ul. Łowickiej.Tata odbierał mnie z podstawowi przy Wiktorskiej. Wydeptaliśmy te szlaki i jestem pewna, że byłby zachwycony, że właśnie na Mokotowie piękne, zielone miejsce będzie miało teraz jego imię! Przybywajcie, czujcie się zaproszeni, czekamy!!! Będzie prezydent Warszawy, muzyka o którą zadba @jan_emil_mlynarski i serdeczny uścisk od nas - dodała córka legendarnego artysty.