Agata Młynarska zwróciła się do Karola Nawrockiego. Padły mocne słowa. Dziennikarka wspomniała o jego córce

Tegoroczny, 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się 25 stycznia pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". Zebrane środki przeznaczone zostaną na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

WOŚP od ponad trzech dekad jednoczy miliony ludzi w Polsce i za granicą, jednak - jak co roku - nie brakuje także głosów krytycznych wobec inicjatywy.

Agata Młynarska staje w obronie WOŚP

Agata Młynarska należy do grona osób publicznych, które konsekwentnie i bez wahania wspierają działania Jurka Owsiaka. Dziennikarka wielokrotnie podkreślała, że w przypadku WOŚP najważniejsze są realne efekty - sprzęt ratujący zdrowie i życie pacjentów w polskich szpitalach.

Przy okazji tegorocznego finału Młynarska nie kryła rozczarowania postawą Karola Nawrockiego, który nie zadeklarował wsparcia dla inicjatywy Jurka Owsiaka.

Przypominamy, że prezydent zapytany o swoje stanowisko wobec Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wyraźnie zaznaczył, że jego wsparcie koncentruje się na innych działaniach charytatywnych.

Od wielu lat wspieram Caritas

- podkreślił, unikając jednoznacznych deklaracji wobec WOŚP.

Młynarska apeluje do prezydenta

W rozmowie z "Faktem" Agata Młynarska podkreśliła, że pomoc WOŚP powinna być postrzegana ponad politycznymi podziałami. Zwróciła uwagę, że sprzęt zakupiony przez fundację trafia do szpitali w całym kraju i służy wszystkim - niezależnie od poglądów czy sympatii politycznych.

Myślę, że każdy, kto ma dobre serce, wyobraźnię oraz naprawdę racjonalny osąd tego, co dzieje się w Polsce, wspiera WOŚP - niezależnie od celów politycznych. Pewnie czasem łatwiej jest powiedzieć, że się jej nie wspiera, ale gdyby na przykład trzeba było ratować jego córkę i potrzebny byłby sprzęt WOŚP... Panie prezydencie, wiem, co by się wtedy wydarzyło, naprawdę. To jest ważna rzecz i ona jest ważna dla Polaków

- podkreśliła Agata Młynarska.

Dziennikarka zaapelowała do Karola Nawrockiego, by ponownie przyjrzał się działalności fundacji Jerzego Owsiaka i jej rzeczywistym efektom. Podkreśliła, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od lat realnie wspiera polskie szpitale.

