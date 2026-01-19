Agata Młynarska przekazuje diamentowe serce na WOŚP! "Niech zabłyśnie"

Iwona Janczewska
2026-01-19 13:42

Agata Młynarska kolejny raz włącza się w pomoc dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – i robi to w wyjątkowy sposób. Dziennikarka podkreśla, że jej wsparcie dla inicjatywy Jurka Owsiaka trwa od wielu lat i jest głęboko osobiste. Nie wszyscy pamiętają, ale to ona współprowadziła pierwsze finały WOŚP.

Do grona znanych osób, które regularnie wspierają WOŚP, należy Agata Młynarska. Tym razem dziennikarka przekazała na licytację serce z naturalnych diamentów na złotym łańcuszku, które zaprojektowała wspólnie z projektantką Zuzanną Kamińską.

Jedyna taka licytacja. Jedno wyjątkowe serce. Miliony powodów, by pomagać. Z okazji 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do Orkiestry Serc przekazuję coś absolutnie wyjątkowego - serce z naturalnych diamentów na złotym łańcuszku, zaprojektowane przeze mnie wspólnie z cudowną Zuzanną Kamińską (...) Bardzo zależało mi na tym, aby na licytację trafiło coś naprawdę unikatowego i wartościowego. To serce ma w sobie klasę, elegancję i symbolikę… a diamenty - łapią światło i odbijają je tak, jak dobro, które wraca

– napisała Agata Młynarska w sieci.

WOŚP to część życia Agaty Młynarskiej

Dziennikarka przypomniała również, że od początku wspiera inicjatywę Jurka Owsiaka, a WOŚP jest dla niej czymś więcej niż tylko akcją charytatywną.

Gram w Orkiestrze od samego początku. WOŚP to część mojego życia, mojej historii i mojego serca. (...) jest dla mnie czymś więcej niż tylko przedmiotem - to gest wdzięczności, miłości i wiary w ludzi

– podkreśliła.

Agata Młynarska zachęca do udziału w licytacji, licząc na hojność internautów i wsparcie dla najbardziej potrzebujących.

Wiem, że liczy się każdy grosz, ale w tym przypadku… marzę o naprawdę wielkiej kwocie. Bo im więcej zbierzemy, tym więcej serc będzie mogło bić dalej. Udostępniajcie. Pomagajcie. Niech to diamentowe serce zabłyśnie najmocniej - dla tych, którzy najbardziej tego potrzebują

– dodała.

Aukcja cieszy się dużym zainteresowaniem

Opis przedmiotu na aukcji podkreśla symbolikę serca i diamentów:

Wyjątkowy łańcuszek od Zozo Jewellery, stworzony we współpracy z Agatą Młynarską. Delikatne serduszko ozdobione diamentami to symbol dobra, solidarności i pomagania - noś go blisko serca i graj razem z WOŚP!.

Na ten moment (19 stycznia 2026, godzina 13:00) w licytacji biorą udział 42 osoby, a kwota osiągnęła już 5 300 złotych. Aukcja kończy się w poniedziałek 9 lutego o 9:55.

