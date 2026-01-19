Agata Młynarska przekazuje diamentowe serce na WOŚP! "Niech zabłyśnie"

Do grona znanych osób, które regularnie wspierają WOŚP, należy Agata Młynarska. Tym razem dziennikarka przekazała na licytację serce z naturalnych diamentów na złotym łańcuszku, które zaprojektowała wspólnie z projektantką Zuzanną Kamińską.

Jedyna taka licytacja. Jedno wyjątkowe serce. Miliony powodów, by pomagać. Z okazji 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do Orkiestry Serc przekazuję coś absolutnie wyjątkowego - serce z naturalnych diamentów na złotym łańcuszku, zaprojektowane przeze mnie wspólnie z cudowną Zuzanną Kamińską (...) Bardzo zależało mi na tym, aby na licytację trafiło coś naprawdę unikatowego i wartościowego. To serce ma w sobie klasę, elegancję i symbolikę… a diamenty - łapią światło i odbijają je tak, jak dobro, które wraca

– napisała Agata Młynarska w sieci.

Nie przegap: Odmieniona Agata Młynarska w białym futerku mknie przez najdroższą ulicę w Warszawie. Wykupiła pół sklepu jubilerskiego?

WOŚP to część życia Agaty Młynarskiej

Dziennikarka przypomniała również, że od początku wspiera inicjatywę Jurka Owsiaka, a WOŚP jest dla niej czymś więcej niż tylko akcją charytatywną.

Gram w Orkiestrze od samego początku. WOŚP to część mojego życia, mojej historii i mojego serca. (...) jest dla mnie czymś więcej niż tylko przedmiotem - to gest wdzięczności, miłości i wiary w ludzi

– podkreśliła.

Agata Młynarska zachęca do udziału w licytacji, licząc na hojność internautów i wsparcie dla najbardziej potrzebujących.

Wiem, że liczy się każdy grosz, ale w tym przypadku… marzę o naprawdę wielkiej kwocie. Bo im więcej zbierzemy, tym więcej serc będzie mogło bić dalej. Udostępniajcie. Pomagajcie. Niech to diamentowe serce zabłyśnie najmocniej - dla tych, którzy najbardziej tego potrzebują

– dodała.

Polecamy: Napięte twarze gwiazd na imprezie kliniki medycyny estetycznej. Młynarska prawie jak Rozenek

Aukcja cieszy się dużym zainteresowaniem

Opis przedmiotu na aukcji podkreśla symbolikę serca i diamentów:

Wyjątkowy łańcuszek od Zozo Jewellery, stworzony we współpracy z Agatą Młynarską. Delikatne serduszko ozdobione diamentami to symbol dobra, solidarności i pomagania - noś go blisko serca i graj razem z WOŚP!.

Na ten moment (19 stycznia 2026, godzina 13:00) w licytacji biorą udział 42 osoby, a kwota osiągnęła już 5 300 złotych. Aukcja kończy się w poniedziałek 9 lutego o 9:55.

Gwiazdozbiór Jaruzelskiej - Agata Młynarska Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.