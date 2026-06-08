Agnieszka Hyży w odważnym stroju kąpielowym zachwala wakacje w Egipcie. Co za ciało!

Agnieszka Hyży zachwala egipskie wakacje

Agnieszka Hyży wie, gdzie uciec, aby się zrelaksować i zaznać odrobiny luksusu. Popularna prezenterka telewizyjna spakowała walizki i wraz z rodziną - ukochanym mężem i kilkuletnim synem - wybrała się na słoneczne wakacje do Egiptu (tam też ostatnio odpoczywała Dagmara Kaźmierska). Gwiazda nie tylko pochwaliła się efektownymi zdjęciami w bikini, ale także nie szczędziła komplementów pod adresem popularnego kierunku turystycznego.

Na opublikowanych w mediach społecznościowych fotografiach Agnieszka prezentowała znakomitą formę. Uśmiechnięta, zrelaksowana i opalona pozowała na tle rajskich widoków, udowadniając, że egzotyczny wypoczynek wyraźnie jej służy. Internauci zwrócili uwagę nie tylko na jej nienaganną sylwetkę, ale również na rodzinny charakter wyjazdu. Tym razem gwiazda pokazała bowiem kadry z synkiem, co zdarza się niezwykle rzadko.

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Największe emocje wzbudziły jednak słowa samej prezenterki. Hyży przekonywała, że Egipt to obecnie jeden z najbardziej opłacalnych kierunków dla osób szukających wysokiego standardu wypoczynku bez wydawania fortuny.

To jeden z kierunków z najlepszym stosunkiem standardu do ceny - napisała i rozprawiła się z mitami dotyczącymi wyprawy do Egiptu.

Według niej trudno znaleźć miejsce, które oferowałoby równie korzystne połączenie komfortowych hoteli, słonecznej pogody, pięknych plaż i atrakcyjnych cen. Hyży ma rację? Wspomniała o luksusach i o tym, że nie trzeba bać się zatrucia pokarmowego, a także długiego lotu, bo ten trwa mniej więcej tyle, ile przelot do Hiszpanii.

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Egipt kusi, ale Hyży bardziej!

Nie jest tajemnicą, że Egipt od lat cieszy się ogromną popularnością wśród Polaków. Ciepłe morze, gwarancja słońca i bogata oferta luksusowych resortów sprawiają, że coraz więcej gwiazd wybiera właśnie ten kierunek. Wygląda na to, że Agnieszka Hyży również dołączyła do grona jego największych fanek.

Patrząc na zdjęcia z wakacji, trudno się dziwić jej zachwytom. Turkusowa woda i chwile spędzone z najbliższymi sprawiły, że urlop okazał się prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Warto dodać, że Hyży na wakacjach wyglądała jak milion dolarów. Do zdjęć, które opublikowała w sieci, pozowała w powycinanym kostiumie kąpielowym, w dwukolorowym bikini czy koronkowym wdzianku. ZOBACZCIE zdjęcia!

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