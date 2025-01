Jerzy Owsiak w ciągu ostatnich kilku dni przeżył bardzo trudne chwile. Założyciel WOŚP opublikował w swoich mediach społecznościowych wstrząsający wpis, w którym wyjawił, że otrzymał list z groźbami od anonimowego nadawcy. Na szczęście służby szybko zareagowały osoba, która go wysłała, została ujęta.

Dzisiaj to kolejna groźba w naszą stronę. Od kilku dni jest podobnie. Groźby bardzo konkretne, z bombą w tle i utylizacją mojej osoby. Szczucie w wykonaniu Telewizji Republika i wPolsce24 podobne do tych manipulacji i szczucia skierowanego w stronę Prezydenta Gdańska, Pana Pawła Adamowicza, a wiemy, jak to się skończyło. (...) Jeżeli dożyję jutra - to nie jest śmieszne - to nadal, ja i Fundacja, będziemy robić swoje, czyli przygotowywać się do 33. Finału dla onkologii i hematologii dziecięcej, gdzie pracy jest ogrom, a także dokonywać kolejnych, powtarzam kolejnych, powodziowych zakupów - napisał kilka dni temu Jurek Owsiak na swoim koncie na Facebooku.

Zobacz też: Agnieszka Kaczorowska wygina się na czerwonym dywanie. Internauci jej nie odpuścili

Agnieszka Kaczorowska komentuje zamieszanie z Jurkiem Owsiakiem. Mocne słowa

Sprawę skomentowało sporo gwiazd, w tym Agnieszka Kaczorowska. Aktorka nie gryzła się w język. W najnowszym wywiadzie dla jastrzabpost.pl kobieta wyjawiła, co sądzi o zaistniałej sytuacji.

WOŚP robi piękne rzeczy i co roku ją wspieram, i będę wspierać - zapewniła w trakcie rozmowy Agnieszka Kaczorowska

W dalszej części wywiadu aktorka nie kryła oburzenia, na to, co dzieje się w ostatnim czasie wokół Owsiaka. Dodała, iż doskonale zna sytuację Jurka, ponieważ wie na własnym przykładzie, jak to jest być niesprawiedliwie ocenianym przez ludzi.

Bardzo mu współczuje i empatyzuję, bo wiem, jak można być niesprawiedliwie ocenianym przez ludzi - podsumowała rozmowę Kaczorowska.

Zobacz też: Maciej Pela rozmawiał z córką o rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską. Tak zareagowała 6-latka

Zobacz naszą galerię: Agnieszka Kaczorowska komentuje zamieszanie z Jurkiem Owsiakiem

Sonda Lubisz Agnieszkę Kaczorowską? TAK NIE