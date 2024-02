Wielki transfer z Polsatu do TVP! Paulina Chylewska to jedna z głównych twarzy stacji!

Agnieszka Woźniak Starak w dzikiej furii. Wcześniej atakowała Władysława Kosiniaka-Kamysza

Agnieszka Woźniak-Starak od czasu do czasu komentuje polityczną rzeczywistość. Dziennikarka TVN w młodości angażowała się w kampanie wyborcze. - Jak byłam studentką, byłam mocno zaangażowana jako wolontariuszka w różne kampanie, więc na pewno polityka jest dla mnie czymś bliskim. [...] Uważam, że należy brać czynny udział w życiu politycznym, tworzyć społeczeństwo obywatelskie, wykorzystywać nasze prawa wyborcze - podkreśliła Agnieszka Woźniak-Starak w jednym ze swoich wpisów - wyznała w jednym ze wpisów na Instagramie. Prezenterka TVN od lat jest miłośniczką zwierząt i bardzo walczy o ich prawa. Niedawno zaatakowała Władysława Kosiniaka-Kamysza, który wsparł myśliwych. Obiecać miał nawet udział dzieci na polowaniach. - Przykro mi się zrobiło, bo liczyłam, że tutaj też się coś zmieni. A tymczasem Władysław Kosiniak-Kamysz wspiera myśliwych... - denerwowała się Agnieszka Woźniak-Starak. Teraz dziennikarka wpadła w dziką furię po tym, co zobaczyła w telewizji. Oberwało się panu Szczepanowi. A to kumpel ojca Tadeusz Rydzyka! Słynny zakonnik wielokrotnie spotykał się z tym potentatem w branży futrzarskiej i bronił hodowców zwierząt futerkowych.

W naszej galerii pod artykułem prezentujemy, jak przez lata zmieniała się Agnieszka Woźniak-Starak

Agnieszka Woźniak-Starak apeluje do Szymona Hołowni. Tadeusz Rydzyk nie będzie zadowolony

Gwiazda TVN nie owija w bawełnę i apeluje do swojego kolegi - marszałka Sejmu Szymona Hołowni. - Jako obrończyni praw zwierząt nie zgadzam się na żadne negocjacje z takimi ludźmi jak Szczepan Wójcik i jemu podobni. Szczepan Wójcik to krwawy lider branży futrzarskiej, który od lat blokuje ustawę o zakazie hodowli zwierząt na futra. Tacy ludzie jak Szczepan Wójcik zarabiają miliony na znęcaniu się nad zwierzętami i o to walczą. O te miliony! - grzmiała Agnieszka Woźniak-Starak. Potem jej nastrój się poprawił. Do mediów dotarła bowiem wiadomość, że spotkanie lobbystów z parlamentarzystami nie należało do udanych. - Brawo Hołownia! Mam nadzieję, że najbardziej niezadowolony był Szczepan Wójcik! - nie kryła satysfakcji prezenterka. Oj, chyba Tadeusz Rydzyk z tych słów nie będzie zadowolony.

Sonda Kim dla Ciebie jest ojciec Tadeusz Rydzyk? Wielki Polak, robi dużo dobrego Mam go za biznesmena