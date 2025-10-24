Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" urodziła! Tak uroczo młoda mama nazywa maleństwo

Agnieszka Miezianko (dziś Leończuk) zyskała rozpoznawalność dzięki występowi w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". W ramach eksperymentu poślubiła Kamila Borkowskiego z Włocławka. Wierzyła w powodzenie małżeństwa, dlatego postawiła wszystko na jedną kartę – zmieniła pracę i przeprowadziła się do męża. Niestety, dwa tygodnie po zakończeniu nagrań Kamil oznajmił, że nic do niej nie czuje. Ich historia zakończyła się rozwodem.

Los jednak się do niej uśmiechnął. Kilka miesięcy temu 33-latka pochwaliła się, że ponownie wyszła za mąż. Jej ślub odbył się w malowniczym Sveti Stefan w Czarnogórze. Teraz uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" poinformowała fanów, że została mamą!

Agnieszka Leończuk urodziła! Pokazała zdjęcie ze szpitala

Na swoim InstaStory Agnieszka opublikowała zdjęcie ze szpitala w Białymstoku, dzieląc się z obserwatorami radosną wiadomością. Na razie nie ujawniła, jakie imię wybrała dla dziecka, ani nie pokazała jego twarzy, jednak zdradziła, że maluszek przyszedł na świat zdrowy. Pieszczotliwie określa synka mianem "Dziamdziaczka".

Melduję nowego Członka naszej Rodziny na pokładzie. Ciężka to była przeprawa, ale cały i zdrowy jest już z nami. Miałam wrażenie, że ta ciąża trwała wieki. A Dziamdziaczek przyszedł na świat zgodnie z terminem z pierwszych badań prenatalnych, więc wcale nie taki przenoszony. Teraz mamy czas dla siebie, na poznawanie i odkrywanie, ale obiecuję, że jak już się ułożymy, to odpiszę na wszystkie wiadomości

– napisała świeżo upieczona mama.

Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" znalazła miłość po programie

Agnieszka Leończuk nie ukrywa, że dziś jest naprawdę szczęśliwa. W mediach społecznościowych przyznaje, że poznała mężczyznę, którego kocha z wzajemnością i z którym stworzyła rodzinę. Choć chroni prywatność swojego partnera, chętnie dzieli się radosnymi chwilami z życia, inspirując fanów do wiary w miłość po trudnych doświadczeniach.

