Aktor Mikołaj K. usłyszał wyrok w sprawie niepłacenia alimentów! To nie koniec afery!

Mikołaj K., aktor znany między innymi z serialu "Pierwsza miłość", ma poważne problemy. Już wcześniej pojawiały się doniesienia, że może nie być do końca w porządku wobec swoich dzieci z poprzedniego związku, jeśli chodzi o sprawy związane z alimentami, o czym zawiadamiała media jego była partnerka, a później te wieści oficjalnie się potwierdziły. "Super Express" jako pierwszy dotarł do aktu oskarżenia wobec aktora! Wystawiła go Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Okazuje się, że zapadł już pierwszy rok w tej głośnej sprawie. Serwis Plotek podaje, że sąd miał orzec o winie Mikołaja K. bez przeprowadzenia rozprawy i wysłuchania zeznań obu stron. Decyzję podjęto na podstawie dowodów zebranych w procesie przygotowawczym. To jednak nie koniec afery.

Aktor Mikołaj K. usłyszał wyrok w sprawie niepłacenia alimentów!

"Sąd rejonowy dla Warszawy-Mokotowa uznał oskarżonego Mikołaja K. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie z art. 209 § 1 k.k. skazał go i wymierzył mu karę grzywny w wysokości 200 (dwustu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 30,00 zł (trzydziestu) złotych" - podaje anonimowy informator Plotka. W wolnym tłumaczeniu oznacza to, że artysta musi zapłacić grzywnę w wysokości 6 tysięcy złotych. Jednak to nie wszystko. Dodatkowo Mikołaj K. będzie musiał ponieść koszty na rzecz Skarbu Państwa oraz uregulować zaległe alimenty. Aktor nie zgadza się jednak z decyzją sądu i wniósł sprzeciw.

- Musi też zapłacić na rzecz Skarbu Państwa kwotę 277,10 zł (dwieście siedemdziesiąt siedem i 10/100) złotych tytułem kosztów postępowania oraz kwotę 600,00 zł (sześciuset) złotych tytułem opłaty sądowej. Do wyroku nakazowego został złożony sprzeciw i dodatkowo ze strony pokrzywdzonej został złożony wniosek o naprawę szkody, czyli o uregulowanie zaległości alimentacyjnej. W związku z wniesionym sprzeciwem wyrok ten utracił moc wyroku nakazowego - informuje Plotek.

Sprawa niebawem wróci do sądu. Czy wtedy Mikołaj K. będzie triumfował? Czas pokaże.

Aktor Mikołaj K. z zarzutami! Szczegóły aktu oskarżenia

Przypomnijmy, że niedawno zwróciliśmy się do Prokuratury Okręgowej w Warszawie z pytaniami o sprawę Mikołaja K. Okazuje się, że słynny aktor został oskarżony o to, że w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 15 lipca 2021 r. w Warszawie uchylał się od obowiązku alimentacyjnego.

"Określonego co do wysokości wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie na rzecz synów – M.K. w kwocie 1500 złotych miesięcznie i R.K. w kwocie 1500 złotych miesięcznie. Wskutek tego łączna wysokość powstałych zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych, tj. o czyn z art. 209 par. 1 k.k.", przekazała "Super Expressowi" prok. Aleksandra Skrzyniarz, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

