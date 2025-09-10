Wakacyjne śluby gwiazd! Kto powiedział sobie "tak"?

Karolina Nolbrzak (44 l.) i Włodzimierz Matuszak (78 l.) dołączyli do grona par, które w minione wakacje powiedziały sobie "tak". Na początku czerwca ślub wziął gwiazdor "BrzydUli", Mariusz Zaniewski (47 l.). Aktor i jego partnerka Wiktoria pobrali się podczas skromnej uroczystości w otoczeniu najbliższych im osób. Na nieco większe wesele zdecydowała się aktorska para - Barbara Garstka (36 l.) i Karol Puciaty (39 l.).

Ostatnia sobota czerwca obfitowała w gwiazdorskie śluby. "Tak" powiedziały m.in. Katarzyna Bosacka (53 l.) oraz Sasha Strunin (35 l.). Z kolei w pierwszy weekend sierpnia odbył się ślub dziennikarki TVN Moniki Krajewskiej. Kamila Kalińczak (41 l.) przyrzekała miłość swojemu ukochanemu aż dwa razy! Dziennikarka na Instagramie pochwaliła się relacją ze ślubu nad malowniczym jeziorem Como.

Kilka dni temu ślubne zdjęcia pokazała także Karolina Nolbrzak. Aktorka od lat związana jest ze starszym o 34 lata Włodzimierzem Matuszakiem. Ich uczucie narodziło się na planie "Plebanii". Nie tylko znaczna równica wieku była problemem. Aktor był bowiem wtedy w związku małżeńskim.

Zobacz również: Dziennikarka TVN wzięła ślub! W perłowej sukni wyglądała jak gwiazda Hollywood!

Karolina Nolbrzak zwróciła się do internautów. Pokazała zdjęcie!

Romans gwiazd "Plebanii" wywołał skandal. Para postanowiła jednak przeczekać zamieszanie i usunęła się w cień. Na początku tego tygodnia znowu zrobiło się o nich głośno. Wszystko za sprawą ślubu! Po piętnastu latach związku Karolina Nolbrzak i Włodzimierz Matuszak postanowili zalegalizować swój związek. Aktorka w minioną niedzielę opublikowała na Instagramie post ze ślubnymi zdjęciami. "Już po" - napisała krótko.

My po piętnastu latach taki spontan - dodała w komentarzu pod postem.

Jej wpis wywołał prawdziwą burzę w sieci, a w komentarzach zaroiło się od gratulacji. Nolbrzak nie spodziewała się, że jej wpis odbije się takim echem w mediach. W najnowszej relacji zwróciła się do internautów.

Nie spodziewałam się, że jedno zdjęcie po ślubie wywoła aż taką lawinę! Ilość artykułów i zainteresowanie portali totalnie mnie zaskoczyły — myślałam, że to będzie po prostu mała pamiątka dla znajomych i rodziny, a tymczasem... zrobiło się o wiele głośniej, niż przypuszczałam, a przecież to nie pierwsza ślubna fotka - przekazała.

Instagramową relację zilustrowała zdjęciem z planu serialu "Plebania", w którym jej ukochany wcielał się w proboszcza. W jednym z odcinków udzielał jej bohaterce ślubu.

Zobacz również: Ksiądz z "Plebanii" prowadził grzeszne życie. Porzucił żonę dla młodszej o ponad 30 lat aktorki

Plebania czy Klan? Dopasuj aktorów do serialu Pytanie 1 z 10 Serialowy Janusz Tracz, czyli Dariusz Kowalski to postać z serialu... Klan Plebania Następne pytanie