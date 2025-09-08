Karolina Nolbrzak i Włodzimierz Matuszak są już po ślubie

Karolina Nolbrzak (44 l.) i Włodzimierz Matuszak (78 l.) to jedna z najbardziej tajemniczych par w polskim show-biznesie. Początek ich relacji był niezwykle burzliwy, a o ich romansie mówiła niemal cała Polska. Gdy emocje opadły, usunęli się w cień. Bardzo rzadko pojawiają się razem na ściankach. Nie opowiadają również za wiele o swojej miłości.

Aktorka chętnie korzysta z dobrodziejstw mediów społecznościowych, ale rzadko publikuje wspólne zdjęcia z ukochanym. W minioną niedzielę wrzuciła wpis, który wywołał spore zamieszanie. Karolina Nolbrzak zdradziła bowiem, że jest już po ślubie!

Już po - napisała na Instagramie.

Karolina Nolbrzak i Włodzimierz Matuszak pobrali się 28 sierpnia. Radosna nowina wywołała falę entuzjastycznych komentarzy i pod instagramowym wpisem zaroiło się od gratulacji. Nolbrzak opublikowała również trzy fotografie. Na jednej z nich widać dłoń aktorki, w której trzyma ślubny bukiet. Na jej palcu lśni obrączka. Kolejne zdjęcie przedstawia parę młodą. W tym wyjątkowym dniu towarzyszy im ukochane psiaki!

Karolina Nolbrzak i Włodzimierz Matuszak: Ich związek wywołał skandal

Karolina Nolbrzak i Włodzimierz Matuszak poznali się na planie kultowej "Plebanii". Ona miała 28 lat, on był po sześćdziesiątce. Między aktorami narodziło się uczucie. Nie tylko znaczna różnica wieku stała na przeszkodzie ich miłości. Matuszak od wielu lat był bowiem w związku małżeńskim!

Pierwsze zdjęcia pary trafiły do mediów w 2011 roku. Wywołało to prawdziwą burzę. Kolorowa prasa rozpisywała się o romansie Matuszaka z młodszą o 34 lata aktorką. Wielokrotnie podkreślano, że Nolbrzak jest o 8 lat młodsza od córki Włodzimierza.

Kontrowersje budził też fakt, że aktor oficjalnie wciąż pozostawał żonaty. W końcu aktor rozwiódł się z żoną i w 2013 roku zamieszkał z kochanką. Po pewnym czasie wprowadził się do nich syn aktorki, który wcześniej mieszkał z jej rodzicami.

