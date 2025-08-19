Paweł Rurak-Sokal wziął ślub. Z ukochaną pojawił się na festiwalu w Sopocie

Kolejny letni weekend i kolejna para powiedziała sobie "tak". Paweł Rurak-Sokal, kompozytor i założyciel zespołu Blue Café, wziął ślub ze swoją ukochaną Ewą. Nowożeńcy szczęśliwą wiadomością podzielili się na Instagramie grupy. Na nagraniach można zobaczyć m.in. pierwszy taniec młodej pary. Skromna uroczystość odbyła się w Łodzi, a ślubu zakochanym udzieliła prezydent miasta, Hanna Zdanowska. Ona również wrzuciła do sieci nagranie z tego wyjątkowego dnia.

Młoda para krótko po ślubie udała się nad polskie wybrzeże, a dokładnie do Sopotu. To tam w poniedziałek wystartował Top of the Top Sopot Festival 2025. Na scenie pojawił się również zespół Blue Café. Jednak zanim grupa rozpoczęła swój występ, Dorota Wellman zwróciła się do Pawła Ruraka-Sokala oraz jego żony.

Zanim zespół Blue Café wystąpi, to chciałam Pawłowi złożyć najlepsze życzenia z okazji ślubu. Nareszcie ktoś go ma. A tą osobą, z którą się związał, jest jego żona Ewa. Życzę Wam morza miłości i oceanu szczęścia. Nie wiedziałam, że zrobiliście sobie imprezę ślubną. Kochani, my z Pawłem znamy się lata, więc muszę mu zrobić dzisiaj i Ewie prezent. Proszę wstać, sąd idzie. Śpiewamy "Sto lat" - powiedziała prowadząca festiwal.

Internauci krytykują ślubną stylizację założyciela Blue Café

W komentarzach obok gratulacji pojawiła się również krytyka. Część internautów zwróciła bowiem uwagę na strój założyciela Blue Café. Był on bowiem bardzo podobny do tego, który miał na sobie kilka dni temu podczas ślubu. Niektórzy złośliwie zauważyli, że na festiwalu zaprezentował się lepiej!

Panna młoda podczas ślubnej ceremonii postawiła na elegancję. Ewa Rurak-Sokal miała na sobie zdobioną suknię w kolorze jasnego beżu. Z kolei Paweł Rurak-Sokal wybrał strój, który wywołał sporo zamieszania. Muzyk na tę wyjątkową okazję wybrał zestaw złożony obszernych spodni, kamizelki, marynarki oraz... czapki z daszkiem. To właśnie ten dodatek nie spodobał się internautom.

Jeszcze nie zdążyli się przebrać po ślubie; Pani przepiękna, natomiast pan klasa poniżej dna; [...] mimo wszystko powaga sytuacji i symbol orła na osobie udzielającej ślubu wymagałyby zdjęcia czapki; Nigdy nie zgodziłabym się, żeby mój partner wystąpił w czapce na ślubie. Totalny brak szacunku dla panny młodej i gości; Naprawdę w czapce i bez koszuli do ślubu. No trochę powagi i kultury; Powinien zdjąć czapkę. To prostak nie celebrytka; Dlaczego był w czapce z daszkiem? Okropnie to wygląda. Ona wystrojona, a on jakby szedł do pubu - pisali oburzeni internauci.

