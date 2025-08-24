Kamila Kalińczak wzięła ślub! "Dolce vita na zawsze"

Kamila Kalińczak (41 l.) od lat jest obecna w polskich mediach. W przeszłości prowadziła serwisy informacyjne oraz programy publicystyczne w stacjach TVN24 i TVN24 Bis. Od 2023 roku współprowadzi "Szkło kontaktowe". Dziennikarkę można było również usłyszeć m.in. w Radiu ZET, Chilli ZET oraz Radiostacji. Obecnie prowadzi własną firmę szkoleniową i prężnie działa na Instagramie. Internauci pokochali ją za cykl "ĄĘ", w którym z humorem i klasą tłumaczy językowe wpadki.

Dziennikarka w sieci dzieli się również ważnymi momentami ze swojego życia. W niedzielę opublikowała zdjęcia ze ślubu! Kamila Kalińczak w otoczeniu najbliższych poślubiła swojego wieloletniego partnera Marcina Stępniaka.

W sierpniu wyszłam za mąż. Dwa razy. Dolce vita na zawsze! Miłości! - napisała na Instagramie.

Zakochani przyrzekli sobie miłość w nad przepięknym jeziorem Como we Włoszech. Na włoskim weselu bawiło się wiele znanych osób, w tym Jacek Jelonek z ukochanym, Krzysztof "Jankes" Jankowski z partnerką oraz znany widzom z "Dzień Dobry TVN", Damian Michałowski. W komentarzach pod ślubnym postem zaroiło się od gratulacji. Najlepsze życzenia przekazali m.in. Anita Werner, Michał Marszal, Magda Mołek, Edyta Pazura, Paulina Krupińska.

Letnie śluby gwiazd. Kto powiedział sobie "tak"?

Powoli kończy się sezon letnich ślubów, z którego chętnie korzystają i gwiazdy show-biznesu. Na początku czerwca ślub wziął gwiazdor "BrzydUli", Mariusz Zaniewski (47 l.). Aktor i jego partnerka Wiktoria pobrali się podczas skromnej uroczystości w otoczeniu najbliższych im osób. Na nieco większe wesele zdecydowała się aktorska para - Barbara Garstka (36 l.) i Karol Puciaty (39 l.).

Ostatnia sobota czerwca obfitowała w gwiazdorskie śluby. "Tak" powiedziały m.in. Katarzyna Bosacka (53 l.) oraz Sasha Strunin (35 l.). Z kolei w pierwszy weekend sierpnia odbył się ślub dziennikarki TVN Moniki Krajewskiej. W minioną sobotę jeden z naszych najlepszych zawodników, Kamil Semeniuk, w końcu powiedział sakramentalne "tak" swojej wieloletniej ukochanej, Katarzynie Dybczak.

