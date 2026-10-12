Alan Andersz we łzach w "Jaka to melodia?". Ostatnia piosenka w finale wywołała silne emocje

Alan Andersz w finale "Jaka to melodia?". Aktor nie krył łez

Aktor Alan Andersz wziął udział w znanym programie rozrywkowym "Jaka to melodia?" i z powodzeniem awansował do finałowej rundy. Na decydującym etapie gry musiał rozpoznać tytuły siedmiu utworów muzycznych, dysponując limitowanym czasem - dokładnie 30 sekund. Zadanie okazało się wymagające, a w trakcie jego wykonywania gwiazdor niespodziewanie mocno się wzruszył.

Z opublikowanego w mediach społecznościowych wpisu dowiadujemy się o silnych emocjach towarzyszących rozgrywce.

Zaskoczyliśmy finalistę i to bardzo. Były i łzy radości, i łzy wzruszenia. Finał Alana Andersza - czytamy na facebookowym profilu show Telewizji Polskiej.

W udostępnionym materiale wideo można zobaczyć maksymalne skupienie aktora walczącego o wygraną w telewizyjnym hicie. Uczestnik sprawnie identyfikował kolejne muzyczne propozycje, choć sam szczerze przyznał, że odczuwa ogromny stres. Napięcie nieznacznie opadło po odgadnięciu szóstej piosenki, gdy do pełnego sukcesu brakowało już tylko jednego trafienia. Rozpoznanie finałowego hitu nie należało do najprostszych, a po dziesięciu sekundach odsłuchu Alan Andersz podzielił się bardzo osobistym wyznaniem.

Mój tata mi to śpiewał w sypialni jak byłem dzieciakiem. A mój tato zmarł w grudniu. Aleście dali mi numer! - wyjawił wzruszony, po czym poprawnie wskazał tytuł utworu, którym okazało się "Yellow Submarine".

Gospodarz teleturnieju, Robert Janowski, zareagował na to wyznanie krótkim podsumowaniem: "Tata się cieszy".

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Widzowie komentują występ Alana Andersza w "Jaka to melodia?"

Finałowa scena z udziałem Alana Andersza wywołała natychmiastową reakcję internautów. TUTAJ ZNAJDZIECIE NAGRANIE!

"Lubimy go prawda? Brawo Alan! Ps. Ten program dzięki Robertowi wrócił na swoje tory", "Cudowny odcinek, bardzo mi się podobał. Zresztą uwielbiam 'Jaka to melodia?', prowadzących i grających , jesteście wspaniali", "Aż się schował za pulpit", "Cudowny odcinek i finał, kochani jesteście", "Alan wymiata, te łzy były tak szczere, że aż sama łzę uroniłam", "Są nieraz takie utwory, co przypominają wesołe albo przykre wspomnienia" – pisali poruszeni internauci w sekcji komentarzy.

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