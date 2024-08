Gwiazdy błyszczały na jesiennej ramówce TVP

Za nami impreza ramówkowa Telewizji Polskiej. Stacja odkryła swoje karty i w uroczystym stylu zaprezentowała programy, które będzie można zobaczyć jesienią. Konferencję Ramówkową TVP - Jesień 2024 poprowadzili, debiutujący w roli trenera 15. jubileuszowej edycji "The Voice of Poland", Kuba Badach, Barbara Kurdej-Szatan oraz Paulina Chylewska, dziennikarka i prezenterka sportowa, która od września również poprowadzi "The Voice of Poland".

Na imprezie pojawiło się wiele znanych twarzy. Patrząc na zdjęcia z czerwonego dywanu, trzeba przyznać, że gwiazdy przywiązały sporą wagę do kreacji. I to z jakim efektem! Trzy kolory dominowały wczoraj na czerwonym dywanie - biel, czerń oraz soczysta czerwień. W kreacji niczym ze złotej ery Hollywood zaprezentowała się Aldona Orman. Gwiazda "Klanu" wyglądała niczym bogini w błyszczącej czerwonej sukni, która odsłaniała ramiona.

Aldona Orman przeszła kolejną operację

55-letnia Aldona Orman nie ukrywa, że zmaga się z poważnymi problemami. Kilka lat wręcz walczyła o życie. W 2023 roku cudem uniknęła śmierci. Podczas kręcenia zdjęć do serialu "Klan" w głowie aktorki pękł tętniak. Pomocy natychmiast udzielili jej koledzy z planu. "W jednym momencie straciłam mowę, straciłam wzrok i nie mogłam się ruszyć. Gdyby to się stało chwilę później, jakbym była już w samochodzie, mogłoby dojść do tragedii. Na szczęście nie byłam sama. Koledzy szybko wezwali pomoc. Natychmiast trafiłam do szpitala MSWiA" - wspominała aktorka w rozmowie z "Super Expressem".

Aktorka ma za sobą dwie operacje. Na początku maja zdradziła nam, że prawdopodobnie czeka ją kolejna. Na stół operacyjny trafiła kilka tygodni temu. "Trzecia operacja tętniaka mózgu za mną! (...) I wiem, że za kilka dni będzie wszystko dobrze! Pomimo iż na razie, mam znowu straszne bóle i zawroty głowy" - napisała wtedy na Facebooku.

