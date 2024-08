Jesienna ramówka TVP: Barbara Kurdej-Szatan gwiazdą wieczoru

W ostatnich miesiącach telewizja publiczna przeszła istną rewolucję. Nic więc dziwnego, że w jesień TVP wchodzi z nową energią. W środę, 28 sierpnia, oficjalnie zostały zaprezentowane produkcje, które już za kilka tygodni pojawią się na kanałach telewizji publicznej. Konferencję Ramówkową TVP - Jesień 2024 poprowadzą: debiutujący w roli trenera 15. jubileuszowej edycji "The Voice of Poland" Kuba Badach, Barbara Kurdej-Szatan oraz Paulina Chylewska, dziennikarka i prezenterka sportowa, która od września również poprowadzi "The Voice of Poland".

Barbara Kurdej-Szatan po przerwie wróciła na antenę TVP. Wygląda na to, że kolejny raz zostanie jedną z twarzy mediów publicznych. 39-latka nie tylko prowadzi uroczystą ramówkę, ale jest również gospodynią jednej z jesiennej nowości - programu "Cudowne lata". Sympatycznej blondynki nie mogło więc dzisiaj zabraknąć na czerwonym dywanie. Na tę okazję aktorka wybrała elegancką czarną kreację do ziemi z głębokim dekoltem. Na ramiona zarzuciła białą marynarkę z czarną ozdobną różą.

Beata Tadla niczym gwiazda Hollywood

Po czerwonym dywanie przeszła się również jej była koleżanka z planu "M jak miłość" - Katarzyna Cichopek. Aktorka zachwyciła w efektownym białym kombinezonie. Całość uzupełniła srebrnymi dodatkami. Co ciekawe, Cichopek niedawno pojawiła się na ramówce konkurencyjnej stacji. Po zwolnieniu z "Pytania na śniadanie" dołączyła bowiem do zespołu Polsatu, gdzie razem z Maciejem Kurzajewskim poprowadzi "Halo, tu Polsat".

Ogromne wrażenie zrobiła również kreacja Beaty Tadli. Dziennikarka wkroczyła na czerwony dywan niczym hollywoodzka gwiazda filmowa. Odziana w czarną błyszczącą suknię przyciągała spojrzenia wszystkich zebranych. Obcisła sukienka z głębokim dekoltem idealnie podkreślała figurę gospodyni "Pytania na śniadanie". Nie można zaprzeczyć, że Tadla wyglądała wręcz fenomenalnie!

Na ramówce pojawiły się też inne gwiazdy TVP. W tłumie znanych twarzy można było zobaczyć m.in. Martę Manowską, Katarzynę Dowbor, Roberta Janowskiego, Pawła Deląga, Mikołaja Roznerskiego, Nikodema Rozbickiego, Karola Strasburgera, Kaję Paschalską, Paulinę Chylewską, Michała Wiśniewskiego, Tomasza i Roberta Stockingerów czy Wiktorię Gąsiewską.

Barbara Kurdej-Szatan już zaplanowała urlop. Zdradziła nam, gdzie wybiera się z rodziną