Ale gest! Pięknie uhonorowali aktora, który zmarł w Boże Narodzenie. Zrobili to zaraz przed 2. rocznicą śmierci

Emilian Kamiński zmarł w 2022 r. po długiej chorobie, a dwa lata później upamiętniono go w wyjątkowy sposób. Został uhonorowany muralem, który ozdobił ścianę budynku usytuowanego w pobliżu Teatru Kamienica. Jego dyrektorem i właścicielem przez całe lata był właśnie Kamiński. Później pieczę nad dziełem życia męża przejęła wdowa po aktorze Justyna Sieńczyłło.

Aktorka razem z dziećmi od śmierci Kamińskiego stara się utrzymać Teatr Kamienica - na tym bardzo zależało jej zmarłemu małżonkowi.

Mural ku czci Emiliana Kamińskiego. Jest piękny!

Na muralu uwieczniono twarz Emiliana Kamińskiego. Dodano też publiczność teatralną, pomnik Szopena, Syrenkę Warszawską, podpis aktora i jego słowa:

Życie jest najważniejszą wartością. Nie ma nic cenniejszego niż życie.

Mural uroczyście odsłoniła Justyna Sieńczyłło wraz z synem. Na ceremonii nie zabrakło gwiazd, w tym siostry Emiliana Doroty Kamińskiej, oraz autora dzieła Marka Greli.

Internauci komentują

"Jak cudnie, że Emilian Kamiński ma mural przy swoim Teatrze Kamienica. I niech NIKT nie odważy się ruszyć tego miejsca, które z miłością, czułością i mozołem zbudowali razem z Justyną Sieńczyłło!", "Piękny mural i na właściwym miejscu. Czuwa nad tym, co stworzył", "Wspaniała rzecz!!! Brawo dla pomysłodawców, ale i wykonawców: mural udany" - ocenili internauci, którzy komentowali dzieło Marka Greli.

Faktycznie, mural przedstawiający Emiliana Kamińskiego to prawdziwe dzieło sztuki. Jest to zarazem piękny gest ku czci aktora, który robił, co mógł, aby dostarczać ludziom cudownych wrażeń poprzez teatr.

