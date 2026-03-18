Ale romantycznie! 84-letni Friedmann zabrał ukochaną do Sopotu. Nie szczędzili sobie czułości

Monika Tumińska
2026-03-18 5:07

Czy to scena z komedii romantycznej? Nie, to prawdziwe życie Stefana Friedmanna (84 l.) i jego żony Krystyny. Mimo że małżonkowie są ze sobą 58 lat, nadal darzą się ogromnym uczuciem. Widać to było podczas ich pobytu w Sopocie, podczas którego nie szczędzili sobie czułości.

Poznali się w liceum

Stefan Friedmann swoją ukochaną poznał jeszcze w liceum. Na przerwach szukał najpiękniejszej dziewczyny. I choć koledzy nie dawali mu szans na poderwanie Krystyny, udało mu się skraść jej serce. Początki nie były jednak łatwe. „No i co, Wiśniewska?” – zapytał swoją wybrankę. „No i nic, Friedmann” – odpowiedziała. I choć ich początek nie był zbytnio romantyczny, to dalsze życie – wręcz odwrotnie. Para pobrała się w 1968 roku. Żeby utrzymać rodzinę, Friedmann często wyjeżdżał do Ameryki, gdzie ciężko pracował w ogrodach i domach bogaczy. Jednak przetrwali rozłąkę, a potem Stefan zaczął swoją przygodę zawodową. Małżonkowie doczekali się dwóch synów, Filipa i Wojciecha, oraz czterech wnuków: Maxa, Szymona, Aleksa oraz Karola.

Aktor zabrał żonę na romantyczny wypad do Sopotu

Dziś Stefan Friedmann i pani Krystyna cieszą się drugą młodością. Mieszkają pod Warszawą, mają swój dom, ogród i ukochane zwierzęta. Jednak ostatnio postanowili wybrać się na romantyczny wypad do Sopotu. Małżonkowie spacerowali po Monciaku, trzymając się za rękę niczym nastolatkowie. Wybrali się również na obiad, a następnie na spacer po parku. Potem udali się na plażę. To właśnie tam usiedli na ławce i cieszyli się piękną, słoneczną pogodą. Żona gwiazdora postanowiła uwiecznić te chwile na zdjęciach. Wyjęła telefon i poprosiła męża, by zapozował na tle morza, a ten dawał jej instrukcje jak powinna łapać odpowiedni kadr. Potem wtuleni patrzyli na piękny widok. Taka miłość to skarb.

